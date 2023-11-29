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Аким Туркестанской области высказался о попытке теракта в мавзолее Ясави

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Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави
Мавзолей Ходжа Ахмета Ясави. Фото: akorda.kz

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды на брифинге в СЦК высказался о попытке теракта в мавзолее Ясави, которая была предотвращена казахстанскими силовиками, передает корреспондент NUR.KZ.

Дархан Сатыбалды отметил, что данный инцидент произошел в феврале.

"Гарантию никто никогда не сможет дать. Я сам узнал о попытке теракта благодаря информации в СМИ. По моим сведениям, задержан гражданин Таджикистана.

Возможно, был приверженцем какого-то религиозного течения. Не знаю, почему он решился на это", — добавил аким.

Аким Туркестанской области рассказал, какие меры приняло руководство региона для предотвращения подобных ситуаций.

"Мы направили в правительство письмо с просьбой включить мавзолей в список стратегических объектов.

После того, как он будет включен в список, безопасность будет обеспечиваться спецохраной", — заверил глава региона.

Напомним, в сентябре 2023 года зампредседателя КНБ РК Руслан Сейсембаев сообщил, что в Казахстане силовиками были предотвращены два готовящихся теракта.

На ранней стадии приготовления были сорваны попытки совершить подрыв самодельного взрывного устройства в мавзолее Ходжа Ахмета Ясави в Туркестане, а также вооруженного нападения в местах массового скопления в Астане.

Позже стало известно, что завершен судебный процесс в отношении гражданина Таджикистана 2001 года рождения, обвиняемого в подготовке теракта в мавзолее Ходжи Ахмета Ясави в Туркестане.

Приговором СМУС иностранец получил по совокупности статей окончательно 11 лет лишения свободы.

Аким Туркестанской области Дархан Сатыбалды также рассказал, почему музей Ясави спустя три года все еще не доделан.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2048218-akim-turkestanskoy-oblasti-vyskazalsya-o-popytke-terakta-v-mavzolee-yasavi/

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