Политика и экономика

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Почему музей Ясави в Туркестанской области спустя 3 года все еще не доделан, ответил аким

Опубликовано:

Музей Ходжа Ахмеда Ясави
Музей Ходжа Ахмеда Ясави. Фото: skcn.kz

На брифинге в СЦК акима Туркестанской области спросили, почему построенный еще в 2020 году музей Ходжа Ахмеда Ясави все еще не готов, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима области Дархана Сатыбалды спросили, действительно ли в ходе строительства были допущены нарушения, и куда делись миллиарды, потраченные на музей – по разным источникам, сумма затрат разнится от 2 до 4 млрд тенге.

"Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом "Самрук-Казына", и безвозмездно (музей – прим.ред.) был передан акимату города Туркестан. Но когда его сдавали, был сдан без внутренней отделки. В связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея, но на сегодняшний день объект еще не сдан.

Я сам посещал этот объект, но я, может быть, недопонимаю, я хочу разобраться с этим вопросом. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, я хочу дождаться сначала вопроса обоснованности затрат, после этого уже будем принимать решения. Такой же вопрос у нас стоит по другим объектам, по берегоукреплению семи озер, по электрокарам, по визит-центру, по банному комплексу, по дому бракосочетания", – заявил Сатыбалды.

Напомним, что в прошлом году также поднимался вопрос состояния мавзолея Ясави – тогда в зданиях обнаружили сырость и мокрые разводы.

Добавим, что по информации на сайте Samruk-Kazyna Construction, музей Ходжа Ахмет Ясави в городе Туркестан был введен в эксплуатацию 10 сентября 2020 года.

23 сентября того же года был заключен договор дарения объекта в коммунальную собственность города Туркестан.

14 октября 2020 года за акиматом города Туркестан зарегистрировано право на недвижимое имущество.

Площадь застройки составляет 0,86 гектара. Общая площадь трехэтажного здания – 3 381 кв. м.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2048193-pochemu-muzey-yasavi-v-turkestanskoy-oblasti-spustya-3-goda-vse-esche-ne-dodelan-otvetil-akim/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.