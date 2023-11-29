Почему музей Ясави в Туркестанской области спустя 3 года все еще не доделан, ответил аким

На брифинге в СЦК акима Туркестанской области спросили, почему построенный еще в 2020 году музей Ходжа Ахмеда Ясави все еще не готов, передает корреспондент NUR.KZ.

Акима области Дархана Сатыбалды спросили, действительно ли в ходе строительства были допущены нарушения, и куда делись миллиарды, потраченные на музей – по разным источникам, сумма затрат разнится от 2 до 4 млрд тенге.

"Объект был сдан в 2020 году. Строительство велось фондом "Самрук-Казына", и безвозмездно (музей – прим.ред.) был передан акимату города Туркестан. Но когда его сдавали, был сдан без внутренней отделки. В связи с чем акиматом города были запланированы средства на заполнение внутренности этого музея, но на сегодняшний день объект еще не сдан.

Я сам посещал этот объект, но я, может быть, недопонимаю, я хочу разобраться с этим вопросом. Сейчас проводятся проверочные мероприятия, я хочу дождаться сначала вопроса обоснованности затрат, после этого уже будем принимать решения. Такой же вопрос у нас стоит по другим объектам, по берегоукреплению семи озер, по электрокарам, по визит-центру, по банному комплексу, по дому бракосочетания", – заявил Сатыбалды.

Напомним, что в прошлом году также поднимался вопрос состояния мавзолея Ясави – тогда в зданиях обнаружили сырость и мокрые разводы.

Добавим, что по информации на сайте Samruk-Kazyna Construction, музей Ходжа Ахмет Ясави в городе Туркестан был введен в эксплуатацию 10 сентября 2020 года.

23 сентября того же года был заключен договор дарения объекта в коммунальную собственность города Туркестан.

14 октября 2020 года за акиматом города Туркестан зарегистрировано право на недвижимое имущество.

Площадь застройки составляет 0,86 гектара. Общая площадь трехэтажного здания – 3 381 кв. м.