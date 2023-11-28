Какая погода ожидается в Алматы в декабре, рассказали синоптики

Синоптики опубликовали прогноз погоды на декабрь - в Алматы пообещали снег в начале месяца, а также колебания температуры воздуха, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу "Казгидромет".

Средняя температура воздуха в декабре будет находиться около нормы и составит примерно -1,9 градусов.

В первой декаде ожидается колебание температуры воздуха ночью от -5...-10 градусов до -10...-15 градусов, а днем от 0...+5 градусов до 0...-5 градусов. Также в первой декаде пообещали снегопады и гололед.

Во второй декаде прогнозируется повышение температуры воздуха ночью от -10...-15 градусов до -2...-7 градусов, днем от 0...-5 градусов до +2...+7 градусов. Затем будет похолодание. В начале второй декады тоже прогнозируется снег.

В третьей декаде предполагается колебание температуры воздуха ночью от -7...-12 градусов до -2...-7 градусов, днем от -1...+ 4градусов до +4...+9 градусов. Частое выпадение снега прогнозируют в эти дни в Алматы. Также в последней декаде декабря ожидается гололед.

Ветер будет дуть со скоростью 15-20 м/с часто на протяжении месяца.

Ранее синоптики подчеркивали, что осень в этом году была самой теплой за последние несколько лет, но зима уже начинает вступать в свои права. Она может стать похожей на зиму 2001-2002 годов.

Как прогнозируют специалисты, на погоду в декабре, январе и феврале будут влиять частые перемещения влажных воздушных масс из районов Атлантики. Поэтому, возможно, казахстанцев ждет теплая зима, какой не было уже 20 лет. Тем не менее, аномалией специалисты это не считают.