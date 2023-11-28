До 22 градусов тепла прогнозируют в мегаполисах Казахстана во вторник

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 28 ноября - осадков ни в одном из мегаполисов не будет. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы будет облачно, без осадков. Температура днем поднимется до 15 градусов, а ночью опустится до 0 градусов. Скорость ветра составит 2,2 м/с.

Жителям Астаны синоптики также обещают погоду без осадков. Днем воздух прогреется до 6 градусов, ночью температура снизится до 2 градусов. Скорость ветра – 6,3 м/с.

В Шымкенте сегодня ожидается переменная облачность. В дневное время столбики термометров поднимутся до 22 градусов, ночью опустятся до 8 градусов. Скорость ветра будет на уровне 2,6 м/с.

Напомним, на сегодня, 28 ноября, штормовое предупреждение объявлено в 14 регионах Казахстана - в ряде областей ожидаются туманы, гололед и сильный ветер.