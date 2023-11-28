В двух районах Алматы частично отключат холодную воду

В ряде жилых секторов Бостандыкского и Турксибского районов Алматы временно отключат холодную воду, передает NUR.KZ со ссылкой на "Алматы Су".

Отключение холодной воды, как отмечается в информации коммунального предприятия, будет производиться 30 ноября с 9:00 до 17:00.

"Временно будет приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контурах улиц: Ходжанова – Гагарина – Байкадамова –Жарокова; жилые индивидуальные дома, расположенные в Турксибском районе, по улицам Бехтерева, Вятская, Усачева, Монтина", - говорится в сообщении.

В "Алматы су" отметили, что временное отключение от холодной воды потребителей связан с выполнением работ по подключению к системе водоснабжения новых инженерных сетей и заменой технологического оборудования.

В случае необходимости уточнения информации, можно обратиться по телефону: +7 727 274 66 66.

В южной столице периодически отключают холодную воду в разных районах. Связано это зачастую с ремонтными работами. К примеру, в августе на день без холодной воды остались жители ряда жилых секторов Бостандыкского, Алмалинского и Медеуского районов.

В начале октября на 12 часов было приостановлено водоснабжение в Бостандыкском районе в контуре улиц Малахова – Розыбакиева – Аль-Фараби – А.Кекилбайулы.

А в конце октября почти на целый день остались без холодной воды жители в Жетысуском районе по улицам: Ангарская (до ул.Серикова), Ратушного, Обская, Февральская, Казыбаева (от ул.Серикова, Шілдехана), мкр. Кокмайса; в Алатауском районе: мкр.Карасу, Ожет, по ул. Северное кольцо между БАКа до ул.Бурундайская.