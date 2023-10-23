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В ряде микрорайонов Алматы отключат холодную воду

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Кран без воды
Кран. Иллюстративное фото: Vyacheslav Dumchev/Getty Images

В ряде микрорайонов южной столицы на несколько часов отключат холодную воду из-за подключения нового водопровода, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на ГКП "Алматы су".

В четверг, 26 октября, с 9:00 до 20:00 подача холодной воды будет прекращена в жилые дома и иные здания, расположенные:

  • в Жетысуском районе по улицам: Ангарская (до ул.Серикова), Ратушного, Обская, Февральская, Казыбаева (от ул.Серикова, Шілдехана);
  • в Алатауском районе: мкр.Карасу, Ожет, по ул. Северное кольцо между БАКа до ул.Бурундайская.

Как уточнили в компании, отключение связано с необходимостью подключения нового водопровода.

"Просим с пониманием отнестись к временным неудобствам", обратились к алматинцам.

Добавим, что, согласно информации на сайте компании, "Алматы су" – государственное коммунальное предприятие Управления энергетики и коммунального хозяйства Алматы, созданное постановлением акимата в 2008 году. "Алматы су" занимается предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения в южной столице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2042232-v-ryade-mikrorayonov-almaty-otklyuchat-holodnuyu-vodu/

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