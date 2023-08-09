Несколько жилых массивов в Алматы на день останутся без холодной воды

Кран. Иллюстративное фото: pexels.com

Несколько жилых массивов в центральной части Алматы 10 августа на день отключат от холодного водоснабжения. Об этом сообщили в ГКП "Алматы су", передает NUR.KZ.

Как сообщили в "Алматы су", отключение водоснабжения вызвано производственной необходимостью, а именно - процессом замены технологического оборудования.

Воды не будет 10 августа с 09:00 до 19:00 в следующих жилых массивах:

на территории Бостандыкского района: в контуре улиц Байтурсынова - Абая - Желтоксан - Тимирязева;

в Алмалинском районе: в контуре улиц Абылай хана - Гоголя - Назарбаева - Абая;

в Медеуском районе: в контуре улиц: Назарбаева - Гоголя - Тулебаева - Абая.

В "Алматы су" призвали с пониманием отнестись к временным неудобствам.

Напомним, 8 августа отключали воду в одном из секторов Медеуского района.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2031815-neskolko-zhilyh-massivov-v-treh-rayonah-almaty-ostanutsya-bez-holodnoy-vody/