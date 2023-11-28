Рассылку о пособиях для лиц младше 35 лет назвали фейком в Минтруда

Казахстанцы рассылают друг другу в мессенджерах сообщения о якобы назначении соцпомощи для лиц младше 35 лет по программе "Жастар". Однако информация является фейком, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтруда.

В сообщении на официальном сайте Министерства труда и социальной защиты населения РК говорится, что информация, распространяемая в мессенджерах и социальных сетях, о якобы выделенных средствах для назначения социальной помощи по программе "Жастар" не соответствует действительности.

"В мессенджерах распространяется ложная информация якобы от имени Министерства труда и социальной защиты населения РК о назначении социальной помощи для лиц моложе 35 лет в рамках программы "Жастар".

Для перечисления назначенных средств неизвестные лица предлагают позвонить по телефонному номеру или перейти по ссылке. Сообщаем, что по линии деятельности МТСЗН не существует ни данной программы, ни такого вида социальной помощи", — говорится в сообщении министерства.

В ведомстве также уточнили, что указанный в сообщении номер или ссылка могут являться способом получения личных данных пользователя.

"Ни в коем случае не рекомендуем переходить по ссылке либо звонить по указанному номеру во избежание взаимодействия с мошенниками. Просим граждан доверять информации только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону", — отметили в Минтруда.

Казахстанцам также напомнили, что официальная информация о положенных мерах государственной поддержки распространяется исключительно посредством SMS-сообщений с номера 1414.

Напомним, в конце октября в Сети распространилось сгенерированное нейросетью видео с Токаевым.

Тогда в ролике рассказывалось о разработке новой инвестиционной платформы, которая якобы была создана совместно с Илоном Маском, и должна была позволить казахстанцам зарабатывать от 5 тыс. долларов.

В начале ноябре в Сети вновь начал распространяться новый фейковый ролик с президентом.

При этом в конце сентября в интернете появилась реклама с фейковым интервью премьер-министра Алихана Смаилова. В тексте читателям от лица Смаилова советуют использовать определенную платформу для инвестирования средств в криптовалюту.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.