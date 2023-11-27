Дождь со снегом и ураганный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие дни
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Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане с 28 по 30 ноября – ожидаются ураганный ветер с метелью, а также обильные осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".
Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря. Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября – в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября – на большей части страны.
Кроме того, туманы, гололед, усиление ветра ожидаются 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью.
По словам специалистов, его влияние особенно почувствуют жители южных регионов Казахстана, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от +15…+24 градусов до 0…+12 градусов.
Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.
Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.
При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.
Что делать при сильном ветре
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047799-dozhd-so-snegom-i-uragannyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/