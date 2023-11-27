Дождь со снегом и ураганный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане с 28 по 30 ноября – ожидаются ураганный ветер с метелью, а также обильные осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря. Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября – в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября – на большей части страны.

Кроме того, туманы, гололед, усиление ветра ожидаются 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью.

По словам специалистов, его влияние особенно почувствуют жители южных регионов Казахстана, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от +15…+24 градусов до 0…+12 градусов.

Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.