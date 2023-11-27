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Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Дождь со снегом и ураганный ветер ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

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Человек с зонтом на улице
Дождь. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Синоптики представили прогноз погоды в Казахстане с 28 по 30 ноября – ожидаются ураганный ветер с метелью, а также обильные осадки, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

Как сообщают синоптики, в ближайшие дни на смену антициклону на территорию Казахстана придет циклон из районов Черного моря. Смещаясь в восточном направлении, он вызовет осадки в виде дождя и снега 28 ноября на западе, 29 ноября – в северных, центральных и южных регионах, 30 ноября – на большей части страны.

Кроме того, туманы, гололед, усиление ветра ожидаются 28 и 30 ноября в северных регионах с порывами до 23-28 м/с и с низовой метелью.

По словам специалистов, его влияние особенно почувствуют жители южных регионов Казахстана, где солнечная и теплая погода сменится обильными осадками (преимущественно в виде дождя, в горах возможен переход в снег) и похолоданием, где дневная температура понизится от +15…+24 градусов до 0…+12 градусов.

Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047799-dozhd-so-snegom-i-uragannyy-veter-ozhidayutsya-v-kazahstane-v-blizhayshie-dni/

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