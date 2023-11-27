7-летнюю девочку систематически избивали в Астане: в Минпросвещения прокомментировали ситуацию

В Управлении образования Астаны прокомментировали появившуюся ранее информацию об избиениях семилетней девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения, 23 ноября в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу же обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних, где был зарегистрирован сам факт.

Девочка проявила желание остаться в больнице. В настоящее время ей оказывается психологическая помощь.

"Данный случай взят на особый контроль Комитета по охране прав детей. Совместно с госорганами изучаются детали обстоятельств, а также социальное положение и микроклимат семьи", - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что казахстанцы, ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми, могут в любое время суток обратиться по номеру 111 либо в чат "Бала қорғау".

Напомним, изначально об избиении девочки сообщила детский омбудсмен Динара Закиева. Сообщалось, что в этой семье воспитываются еще шестеро детей.

Позже на ситуацию отреагировали в полиции. В ДП Астаны сообщили, что по факту избиения ребенка заведено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".