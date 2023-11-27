7-летнюю девочку систематически избивали в Астане: в Минпросвещения прокомментировали ситуацию
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В Управлении образования Астаны прокомментировали появившуюся ранее информацию об избиениях семилетней девочки, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство просвещения.
Как сообщается в официальном Telegram-канале Минпросвещения, 23 ноября в результате систематических избиений дома в больницу поступила 7-летняя девочка. Учителя, обнаружившие следы побоев на теле ребенка, сразу же обратились в инспекцию по делам несовершеннолетних, где был зарегистрирован сам факт.
Девочка проявила желание остаться в больнице. В настоящее время ей оказывается психологическая помощь.
"Данный случай взят на особый контроль Комитета по охране прав детей. Совместно с госорганами изучаются детали обстоятельств, а также социальное положение и микроклимат семьи", - говорится в сообщении.
В ведомстве напомнили, что казахстанцы, ставшие свидетелями жестокого обращения с детьми, могут в любое время суток обратиться по номеру 111 либо в чат "Бала қорғау".
Напомним, изначально об избиении девочки сообщила детский омбудсмен Динара Закиева. Сообщалось, что в этой семье воспитываются еще шестеро детей.
Позже на ситуацию отреагировали в полиции. В ДП Астаны сообщили, что по факту избиения ребенка заведено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047676-7-letnyuyu-devochku-sistematicheski-izbivali-v-astane-v-minprosvescheniya-prokommentirovali-situatsiyu/