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"Спрашивала, может ли остаться в больнице": Закиева заявила об избиении 7-летней девочки в Астане

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Девочка вытянула руку
Девочка. Иллюстративное фото: fizkes/Getty Images

Детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о 7-летней девочке, которая попала в больницу со следами побоев. По ее словам, ребенка систематически избивали дома, передает NUR.KZ.

Уполномоченная по правам ребенка в Казахстане Динара Закиева в сторис на своей странице в Instagram сообщила о случае избиения ребенка в Астане.

"Съездила к 7-летней девочке, которая поступила в больницу в результате систематических избиений дома. Ребенок спрашивал, можно ли остаться в больнице, не возвращаться домой", – заявила детский омбудсмен.

При этом, по ее словам, следы побоев на теле девочки обнаружили в школе.

"Педагоги сразу вызвали ИДН (инспектора по делам несовершеннолетних – прим. ред.). Дома еще 6 детей", – сообщила Закиева.

Корреспондент NUR.KZ обратился за комментарием в Департамент полиции Астаны, а также в управление образования столицы.

Скриншот сторис Динары Закиевой
Скриншот сторис Динары Закиевой: instagram.com/zakiyevadinara

Скриншот сторис Динары Закиевой
Скриншот сторис Динары Закиевой: instagram.com/zakiyevadinara

При этом напомним, в начале недели детский омбудсмен высказывалась о гибели 7-летней девочки в Экибастузе. По подозрению в убийстве дочери задержали ее родную мать.

"Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", – подчеркивала она.

Кроме того, в конце сентября сообщалось, что в Алматы 19-летнего парня заподозрили в убийстве 4-летнего мальчика.

По словам руководителя общественного фонда "НеМолчи.Kz" Дины Тансари, сожитель матери погибшего избил малыша. Ребенок несколько дней провел в больнице, но в итоге скончался.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2047650-sprashivala-mozhet-li-ostatsya-v-bolnitse-zakieva-zayavila-ob-izbienii-7-letney-devochki/

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