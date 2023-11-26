Избиение 7-летней девочки в Астане: полиция взяла на контроль семью пострадавшей

В Астане 7-летнюю девочку госпитализировали со следами побоев. Стало известно, что полиция завела уголовное дело, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как сообщили стражи порядка, по факту избиения ребенка в Астане было заведено уголовное дело по статье 140 УК РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего".

"Проводится расследование, по результатам будет принято процессуальное решение. Сотрудниками ювенальной полиции данная семья взята на контроль", – отметили правоохранители.

Напомним, ранее детский омбудсмен Динара Закиева рассказала о 7-летней девочке, которая попала в больницу со следами побоев. По ее словам, ребенка систематически избивали дома. При этом сообщалось, что в семье есть еще шестеро детей.

При этом в начале недели детский омбудсмен высказывалась о гибели 7-летней девочки в Экибастузе. По подозрению в убийстве дочери задержали ее родную мать.

"Таким страшным последствиям зачастую предшествует целый ряд событий, связанных с неблагополучием, учетом, алкоголем, побоями. В 70% случаев в ходе следственных мероприятий выясняется, что кто-то обязательно что-то видел и знал, но не сообщил, не хотел вмешиваться, боялся и т.д.", – подчеркивала она.

Отметим, что согласно статье 140 Уголовного кодекса РК, неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем или иным лицом, на которое возложены эти обязанности, а равно педагогом или другим работником учебного, воспитательного, лечебного или иного учреждения, обязанного осуществлять надзор за несовершеннолетним, соединенное с жестоким обращением с несовершеннолетним, наказывается штрафом в размере до 160 МРП (552 тыс. тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 160 часов, либо арестом на срок до 40 суток, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет или без такового.