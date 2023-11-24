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Эзотерика
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Снегопад и сильный ветер ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

Опубликовано:

Люди с зонтом идут по аллее
Парк. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

Синоптики рассказали, какая погода ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте 24 ноября - жителей столицы предупреждают о снегопаде и сильном ветре. Прогноз погоды опубликован на портале OpenWeather.

Сегодня в Алматы прогнозируют переменную облачность. Температура днем поднимется до 11 градусов, а ночью опустится до -2 градусов. Скорость ветра составит 2,9 м/с.

Жителям Астаны синоптики обещают снегопад. Днем воздух прогреется до 4 градусов, ночью температура снизится до -5 градусов. Скорость ветра – 13,0 м/с.

В Шымкенте осадков не ожидается. В дневное время столбики термометров поднимутся до 15 градусов, ночью опустятся до 2 градусов. Скорость ветра будет на уровне 4,5 м/с.

Как не пострадать при сильном ветре?

Как сообщается на официальном сайте одного из региональных ДЧС, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре (14-17 м/с) могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щиты, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах.

При штормовом ветре (до 24 м/с) могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередач. Потому важно знать общие меры безопасного поведения во время сильного ветра.

При сильном штормовом ветре (до 28,4 м/с) происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

При ураганном ветре (32 м/с и более) отмечаются серьезные разрушения капитальных строений, контактных сетей электротранспорта, линий электропередач коммунально-энергетических сетей.  

Так, находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам и так далее;
  • держитесь подальше от гнилых, старых, одиночно стоящих деревьев.

Автомобилистам важно помнить о том, что при сильном ветре нельзя парковать автотранспорт под деревьями, билбордами или электропроводами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047371-snegopad-i-silnyy-veter-ozhidayutsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana-v-pyatnitsu/

Автор: Кристина Кривцанова

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Снегопад и сильный ветер ожидаются в одном из мегаполисов Казахстана в пятницу

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