Новый способ регистрации на рейсы появится в аэропорту Астаны

В столичном аэропорту внедрят возможность прохождения регистрации на рейс с помощью биометрии. В тестовом режиме система будет работать в конце ноября, передает NUR.KZ со ссылкой на Минтранспорта.

Сообщается, что вице-министр транспорта РК посетил Международный аэропорт Астаны. Максат Калиакпаров ознакомился с работой системы безопасности, используемым программным обеспечением и техническим оснащением воздушной гавани столицы.

"Кроме того, в ходе рабочего визита вице-министр принял участие в совещании по вопросам повышения уровня цифровизации в аэропорту, где обсудили внедрение возможности биометрической идентификации, с помощью которой пассажиры смогут совершать все необходимые операции при регистрации на рейс, самостоятельно заполнять и распечатывать документы, полноценно пользоваться электронной версией паспорта", – говорится в сообщении на официальном сайте ведомства.

Председатель правления АО "Международный аэропорт" Ергазы Жолдасов отметил, что программа регистрации пассажиров по биометрической идентификации будет запущена в тестовом режиме 27-30 ноября.

Также на совещании рассмотрели внедрение новых систем для саморегистрации и сдачи багажа.

Кроме того, в начале октября мы писали о том, что в аэропорту Астаны выросла стоимость суточной парковки. Решение объясняли загруженностью стоянки.

Добавим, что по информации на официальном сайте аэропорта Астаны, Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев является одним из современных аэропортов на евразийском континенте, история которого берет свое начало с 1930 года.

Также летом сообщалось, что Казахстанцев могут обязать проходить биометрию при регистрации мобильных номеров.