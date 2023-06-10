"Возникла большая неразбериха": рейс Air Astana из Дубая в Алматы снова задержали

Аэропорт в Дубае. Иллюстративное фото: Maremagnum/Getty Images

Рейс авиакомпании Air Astana, который должен был вылететь сегодня в 6 утра из Дубая в Алматы, снова задержали. Об этом сообщили пассажиры, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сегодня утром мы приехали в аэропорт и должны были вылететь в Алматы. Однако рейс снова перенесли. Насколько нам известно, на вечер. Нас об этом даже не предупредили.

Я обратился к представителям авиакомпании, попросил номер кого-нибудь, с кем можно будет связываться, чтобы быть в курсе. Но мне дали телефон, который отключен. Нам ничего не объясняют, ни с кем не могут связаться, просто держат в неведении", - возмущается казахстанец.

По его словам, среди пассажиров есть пожилые люди, которые перенесли тяжелые болезни, им все это дается нелегко.

"Нас 4 часа продержали в самолете, а потом долго распределяли по отелям. Возникла большая неразбериха. Мы решили уехать в отель сами. Телефон менеджера отключен. Вот такое отношение к пассажирам, пожилые, дети - им все равно.

Больше всего меня возмутило, что в авиакомпании заявили о том, что других самолетов нет. Мы должны лететь тем же бортом, который все никак не могут починить. Это ужасно, на самом деле, люди будут бояться лететь на таком самолете обратно домой", - говорит пассажир рейса.

Между тем корреспонденту NUR.KZ в Air Astana подтвердили, что рейс действительно задерживается. Его перенесли на 14 часов по времени Дубая.

"Ожидаем запчасть с инженерами с рейса Астана-Дубай", - отметили в авиакомпании.

Напомним, днем 9 июня из Дубая в Алматы должен был вылететь самолет авиакомпании Air Astana. Однако пассажиры сообщили, что рейс перенесли на утро 10 июня.

По их словам, самолет уже находился на взлетной полосе, но в какой-то момент его направили обратно к аэропорту. Конкретных разъяснений, утверждают люди, они не получили.

В пресс-службе Air Astana пояснили, что вылет переносится на 10 июня, 06.10. Причиной тому стала неисправность системы обогрева топлива в полете.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2024198-voznikla-bolshaya-nerazberiha-reys-air-astana-iz-dubaya-v-almaty-snova-zaderzhali/