"Несут угрозу жизни и здоровью граждан": долгострои начали проверять в Алматы
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Внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства начались в Алматы - некоторые из них могут подлежать сносу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.
Как пояснили в городском управлении градостроительного контроля, проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей.
Отмечается, что горожан беспокоит состояние долгостроев - особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей.
"По результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений, и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу", - говорится в сообщении ведомства.
В управлении также подчеркнули, что, согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта - он и его территория должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций.
Также подчеркивается, что объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком или уполномоченной им организацией.
Как отметили в акимате, в настоящий момент в Алматы располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, начиная с 1988 года:
- Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 213.
Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".
Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.
- Реконструкция зданий. Алмалинский район, ул. Панфилова, 156.
Собственник: Физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.
- Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, ул. Амангельды, 52 уг. ул. Толе би.
Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".
Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 г. на уровне 9-го этажа.
- Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, юж. Абая, зап. Тлендиева.
Заказчик: АО "Корпорация Куат".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.
- Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, зап. Масанчи, сев. Жамбыла.
Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева".
Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 г. на уровне 2-го этажа.
- Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, зап. ул. Шарипова, юж. ул. Курмангазы.
Заказчик: Министерство здравоохранения РК.
Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году.
- Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, сев. Сатпаева, 29Г.
Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").
Техническое состояние: СМР начаты 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.
- Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, пр. Гагарина, 270.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты в 2015 г. и приостановлены в 2016 г. на уровне 3-го этажа.
- Строительство МЖК. Бостандыкский район, южнее ул. Тимирязева, восточнее пр. Сейфуллина.
Заказчик: ТОО "Menessa".
Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.
- Строительство МЖК. Медеуский район, вост. Достык, юж. Ньютона.
Заказчик: физическое лицо.
Техническое состояние: СМР начаты 2005 г. и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.
- Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", зап. пр. Достык.
Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".
Техническое состояние: СМР начаты 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.
- Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский р-н, сев. Аль-Фараби, зап. ул. Мендикулова.
Заказчик: АО "Серт".
Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.
- Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский р-н, ул. Горная уч. б/н. юго-зап. ресторан "Самал", дорога на Медеу.
Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".
Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.
- Строительство колледжа мирового уровня 1-я очередь. Медеуский район, п. Алатау, СЭЗ ПИТ.
Заказчик: АО "СПК "Алматы", (ранее Некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор" г. Астана).
Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.
- Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, ул. Ибрагимова, 9.
Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель – ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".
Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.
- Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.
Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".
Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.
- Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, ул. Красногорской, 52/1, 52А.
Заказчик: Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил РК".
Техническое состояние: СМР начаты 2012 году и приостановлены 2014 году на стадии отделочных работ.
Ранее мы сообщали, что в Алматы по решению суда снесут незаконные постройки. Еще по оставшимся десяткам объектов проходят судебные разбирательства.
По 20 объектам из них уже вступили в законную силу судебные решения о полном или частичном сносе, приведении участка в первоначальное состояние и принудительном исполнении предписания.
Ранее в Алматы снесли четырехэтажный бизнес-центр из-за многочисленных нарушений при строительстве. Решение о сносе здания вынес суд.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047332-nesut-ugrozu-zhizni-i-zdorovyu-grazhdan-dolgostroi-stali-proveryat-v-almaty/