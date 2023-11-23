"Несут угрозу жизни и здоровью граждан": долгострои начали проверять в Алматы

Внеплановые проверки по ряду незавершенных объектов строительства начались в Алматы - некоторые из них могут подлежать сносу, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат города.

Как пояснили в городском управлении градостроительного контроля, проверки инициируются по многочисленным обращениям жителей.

Отмечается, что горожан беспокоит состояние долгостроев - особенно остро стоит вопрос доступности недостроенных объектов, которые нередко становятся центром притяжения для детей.

"По результатам проверок будут выданы предписания на устранение выявленных нарушений, и при необходимости направлены иски в суд на принудительное исполнение предписания. При этом в случае наличия заключения экспертизы о состоянии объекта как несущего угрозу жизни и здоровью граждан долгострой может подлежать сносу", - говорится в сообщении ведомства.

В управлении также подчеркнули, что, согласно строительным нормам, при прекращении работ по строительству объекта или приостановке на срок более 6 месяцев выполняется консервация объекта - он и его территория должны быть приведены в состояние, обеспечивающее прочность, устойчивость и сохранность основных конструкций.

Также подчеркивается, что объект должен быть безопасным для населения и окружающей среды. Данная работа в течение всего периода консервации обеспечивается застройщиком или уполномоченной им организацией.

Как отметили в акимате, в настоящий момент в Алматы располагается 17 строительных объектов, "замороженных" в разное время, начиная с 1988 года:

Строительство гостиницы с объектами обслуживания населения. Алмалинский район, ул. Кожамкулова, 213.

Заказчик: ТОО "MELROY GROUP".

Техническое состояние: СМР начаты в 2016 году и приостановлены в 2018 году.

Реконструкция зданий. Алмалинский район, ул. Панфилова, 156.

Собственник: Физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты в 2015 году и приостановлены в 2015 году.

Строительство 8-этажного административного здания. Алмалинский район, ул. Амангельды, 52 уг. ул. Толе би.

Заказчик: АО "Алматыгорремстрой".

Техническое состояние: СМР приостановлены в 2000 г. на уровне 9-го этажа.

Строительство бизнес-центра. Алмалинский район, юж. Абая, зап. Тлендиева.

Заказчик: АО "Корпорация Куат".

Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 10-го этажа.

Строительство общежития на 170 мест. Алмалинский район, зап. Масанчи, сев. Жамбыла.

Заказчик: РГП "Алматинское хореографическое училище им. А. В. Селезнева".

Техническое состояние: СМР начаты и приостановлены в 2014 г. на уровне 2-го этажа.

Пристройка лабораторно-клинического корпуса. Алмалинский район, зап. ул. Шарипова, юж. ул. Курмангазы.

Заказчик: Министерство здравоохранения РК.

Техническое состояние: СМР начаты в 1983 году и приостановлены в 1988 году.

Объект с объектами обслуживания и подземным паркингом. Бостандыкский район, сев. Сатпаева, 29Г.

Заказчик: ТОО "РАМУТ" (ТОО "Esentay Stroy").

Техническое состояние: СМР начаты 2014 году и приостановлены 2016 году на стадии 1-го этажа.

Строительство здания для обслуживания населения. Бостандыкский район, пр. Гагарина, 270.

Заказчик: физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты в 2015 г. и приостановлены в 2016 г. на уровне 3-го этажа.

Строительство МЖК. Бостандыкский район, южнее ул. Тимирязева, восточнее пр. Сейфуллина.

Заказчик: ТОО "Menessa".

Техническое состояние: СМР начаты в 2022 году и приостановлены в 2023 году на уровне котлована.

Строительство МЖК. Медеуский район, вост. Достык, юж. Ньютона.

Заказчик: физическое лицо.

Техническое состояние: СМР начаты 2005 г. и приостановлены с 2007 года на стадии отделочных работ.

Строительство жилого комплекса. Медеуский район, СПК "Горный гигант", зап. пр. Достык.

Заказчик: ТОО "Cargo Rich Soul Group".

Техническое состояние: СМР начаты 2015 году и приостановлены с 2016 года на уровне 1-го этажа.

Строительство пятиярусного паркинга. Медеуский р-н, сев. Аль-Фараби, зап. ул. Мендикулова.

Заказчик: АО "Серт".

Техническое состояние: СМР начаты в 2007 году и приостановлены с 2009 года на уровне 2-го этажа.

Строительство ресторанного комплекса с летним парком. Медеуский р-н, ул. Горная уч. б/н. юго-зап. ресторан "Самал", дорога на Медеу.

Заказчик: ТОО "Іле Корпорациясы".

Техническое состояние: СМР начаты в 2012 году и с 2013 года были приостановлены на уровне 2-го этажа.

Строительство колледжа мирового уровня 1-я очередь. Медеуский район, п. Алатау, СЭЗ ПИТ.

Заказчик: АО "СПК "Алматы", (ранее Некоммерческое акционерное общество "Холдинг Кəсіпқор" г. Астана).

Техническое состояние: СМР начаты в 2014 году, с 2015 года были приостановлены на уровне 2-го, 6-го этажей.

Строительство научно-исследовательского центра. Медеуский район, ул. Ибрагимова, 9.

Заказчик: ТОО "Центр инновационных и информационных технологий", учредитель – ОФ "Фонд образования Нурсултана Назарбаева".

Техническое состояние: СМР начато в 2014 году и приостановлен на уровне 3-го, 5-го этажей.

Пристройка к существующему зданию на 125 коек. Медеуский район, Горная, 440.

Заказчик: РГП "Республиканский детский реабилитационный центр "Балбулак".

Техническое состояние: СМР начаты в 2006 году с 2008 года были приостановлены на уровне 1-го этажа.

Капитальное строительство 2 жилых домов на 120 квартир в военном гарнизоне. Турксибский район, ул. Красногорской, 52/1, 52А.

Заказчик: Главное управление расквартирования войск Вооруженных Сил РК".

Техническое состояние: СМР начаты 2012 году и приостановлены 2014 году на стадии отделочных работ.

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