В Астане с утра произошли уже 40 аварий: полиция сделала заявление

В Астане с утра зафиксировали 40 дорожно-транспортных происшествий. В связи с этим столичный департамент полиции обратился к водителям, передает NUR.KZ со ссылкой на ДП города.

"С утра в столице зарегистрировано 40 дорожно-транспортных происшествий", – говорится в публикации в официальном Instagram-профиле ДП Астаны.

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков водителей и пешеходов призвали быть максимально внимательными и осторожными, а также строго соблюдать ПДД, скоростной режим, безопасную дистанцию, правила маневрирования и боковой интервал.

Согласно прогнозу погоды на сайте РГП "Казгидромет", сегодня днем в Астане ожидаются осадки, температура равна +4...+6 градусам, скорость ветра – 9-14 м/с, временами она будет достигать 16-21 м/с. Ночью температура воздуха упадет до -2...-4 градусов.

Тем временем из-за ухудшения погоды выезд из Астаны закрыли сегодня по всем направлениям, работают дорожные службы. Об ухудшении погодных условий предупредили также и алматинцев – автовладельцев попросили быть предельно внимательными на дорогах.

Добавим, по информации на сайте правовой статистики, за 10 месяцев 2023 года было зарегистрировано 11 618 ДТП. В них получили ранения 14 456 человек, погибли 1942 человека.