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Новое название бывших ресторанов McDonald's озвучили в Алматы

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Логотип i'M на экране
Новый бренд Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Алматы озвучили новое название, которое будут носить бывшие рестораны McDonald's. Теперь заведения быстрого питания называются i'M, передает корреспондент NUR.KZ.

Гендиректор Food Solutions KZ Асет Машанов заявил, что процесс перехода к новому бренду был непростым для компании и всей команды. Смена бренда сопровождалась комплексной перестройкой всей организации. Важно было перейти на новый бренд и обеспечить бесперебойную работу всех ресторанов.

Главной новостью стало новое название бренда, которое теперь звучит как i'M.

Накануне на ресторанах сняли вывески, чтобы заменить их на постоянные. Как отметили в компании Food Solutions KZ, название больше не планируется менять.

Логотип i'M на экране
Новый бренд Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Логотип i'M на экране
Новый бренд Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стойка в ресторане
Открытие нового бренда Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стойка для электронного заказа в ресторане
Открытие нового бренда Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Девушки поправляют униформу
Открытие нового бренда Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Стойка для электронного заказа в ресторане
Открытие нового бренда Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Девушки поправляют униформу
Открытие нового бренда Food Solution. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, работу ресторанов McDonald's приостановили в Казахстане в ноябре прошлого года из-за проблем с поставками.

Позднее рестораны вновь открылись, но без названия. Рестораны украшала лишь надпись "Мы открыты".

В августе этого года наппись "Мы открыты" на вывесках сменили имена людей: "Мен Аружанмын", "Мен Арманмын", "Мен Даниярмын". Компания, управляющая ресторанами, сообщала тогда, что приготовила сюрприз для казахстанцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2047032-novoe-nazvanie-byvshih-restoranov-mcdonalds-ozvuchili-v-almaty/

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