Элитные дачи и зоны отдыха: 8 уголовных дел возбудили против чиновников на юге Казахстана

В Туркестанской области 270 земельных участков в предгорных зонах вблизи Шымкента незаконно выделили под строительство элитных дач, передает NUR.KZ со ссылкой на Генпрокуратуру РК.

Как сообщается в официальном Telegram-канале надзорного органа, прокурорами также выявлены предоставление гражданам 26 участков по поддельным документам и факты неправомерного изменения местоположений 28 земель.

"В городе Туркестане, Сарыагашском, Сайрамском, Толебийском и Тюлькубасском районах местными исполнительными органами необоснованно произведены изменения целевого назначения 200 сельскохозяйственных земель на более выгодные - под жилое строительство и зоны отдыха.

По фактам злоупотребления должностными полномочиями, превышения власти и мошенничества в отношении работников местных исполнительных органов возбуждено 8 уголовных дел", - рассказали в Генпрокуратуре РК.

Кроме того, по представлению прокуроров государственными органами начат процесс возврата более 400 земель в государственную собственность.

Напомним, ранее стало известно, что в Кызылординской области государству возвращены земельные участки с кадастровой стоимостью 218 млн тенге.

В частности, как пояснили в прокуратуре региона, государству возвращен земельный участок стоимостью 115 млн тенге по нереализованному инвестиционному проекту, созданному совместным проектом с АО "Социально-предпринимательская корпорация "Байконур".

Также прокуратурой Сырдарьинского района государству возвращен незаконно переданный земельный участок с целевым назначением для предпринимательства, площадью 6 га, с кадастровой стоимостью 21,8 млн тенге.

Кроме того, сообщалось о возврате в государственную собственность пастбищных угодий площадью 30 тысяч гектаров и стоимостью 285 млн тенге в Акмолинской области.