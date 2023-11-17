"Воды нет, отопления нет": недовольные горожане перекрыли дорогу в Актау (видео)

В четверг, 16 ноября, в Актау жители жилого комплекса "Шанырак" перекрыли дорогу и вышли на пикет - по словам горожан, они устали от отсутствия воды и отопления в квартирах, передает Lada.kz.

ЖК расположен в микрорайоне 32В. Вчера вечером жители ЖК перекрыли здесь автомобильное движение, чтобы обратить внимание властей на свою проблему.

На кадрах видео, которое прислали читатели в редакцию издания, запечатлено, как жители в знак протеста выстроились в живую цепь на пешеходном переходе, преградив проезд для автомобилей.

"Воды нет, отопления тоже нет. Сколько обращались и в акимат, и к застройщику, ничего не меняется, через день воды нет, либо вообще весь день нет, и вечером воду не дают. После 23:00 напора воды вообще нет.

ЖЭК говорит, что они не ответственные, строительная компания тоже говорят, что она не ответственна за это. Нас футболят, отсылают туда-сюда, и никто вразумительного ответа не дает. Мы уже устали терпеть, и с кого спрашивать не знаем", - пожаловались горожане.

В акимате Актау ответили горожанам - в ведомстве заявили, что провели проверку.

"В результате был выявлен порыв на трубопроводе питьевой воды. Согласно документам, данные сети состоят на балансе строительной компании. В целом и ранее на данных сетях наблюдались осложнения с водо-и теплоснабжением.

Однако, в виду того, что данные инженерные сети находятся на балансе частной строительной компании городским коммунальным службам не имеется возможности вести постоянный мониторинг сетей.

В настоящее время подрядчиком совместно с аварийной группой коммунальных служб города проводятся работы по восстановлению водообеспечения", - сообщили в городской администрации.

В акимате также отметили, что после разъяснительных работ, проведенных с жителями, люди разошлись по домам, а дорожное движение было восстановлено.