Казахстанцев призвали сохранять спокойствие и не поддаваться панике

Министерство по чрезвычайным ситуациям Казахстана предупреждает о проверке системы оповещения и просит граждан сохранять спокойствие, не поддаваться панике и слухам, передает NUR.KZ.

В четверг, 23 ноября 2023 года, в 12:55 (по времени Астаны) по всей республике будет проведена проверка системы оповещения с запуском электросирен, сиренно-речевых устройств и перехватом теле-радиовещания. Данное мероприятие проводится в рамках республиканского командно-штабного учения "Қыс-2023".

В ведомстве напомнили, что для привлечения внимания населения при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций включаются электросирены, сиренно-речевые устройства или другие сигнальные средства, что обозначает подачу единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

Услышав этот сигнал, населению необходимо незамедлительно включить доступные средства приема информации (телеканалы, радио, интернет-сайты, социальные сети, приложения для мобильных устройств и т.д.) для получения сведений и инструкций о действиях в сложившейся обстановке.

Напомним, в сентябре в Казахстане спасатели провели сейсмотренировки. Гражданам озвучили правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработали некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы.

Также напомним, что 1 марта этого года по всему Казахстану провели проверку системы оповещения. Она была приурочена ко Всемирному дню гражданской обороны.