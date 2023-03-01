Сирены зазвучат сегодня во всем Казахстане

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1 марта, во Всемирный день гражданской обороны, во всем Казахстане зазвучат сирены – так спасательные службы проводят проверку системы оповещения, сообщается на сайте МЧС РК.

Как отметили в министерстве, Всемирный день гражданской обороны отмечается для того, чтобы привлечь внимание общественности к важным вопросам безопасности граждан, их правильного поведения при ЧС и к задачам национальных служб гражданской защиты и обороны.

В течение всего марта в стране будут проводиться дни открытых дверей, семинары, викторины, конкурсы, учения и тренировки с различными категориями населения, в том числе в школах, колледжах и университетах.

Кроме того, сегодня, 1 марта, традиционно будет проведен пуск системы оповещения с подачей единого сигнала оповещения "Внимание всем!".

В ведомстве добавили, в этом году Всемирный день гражданской обороны пройдет под девизом "Роль информационных технологий в оценке рисков".

"Девиз выбран неслучайно. В последнее время широкое применение получили мобильные приложения. МЧС активно использует в своей работе мобильное приложение Darmen, которое включает в себя бесплатный сервис оповещения населения, позволяет оперативно получать уведомления об открытии/закрытии трасс, отмене занятий в школах, штормовых предупреждениях", – говорится в сообщении ведомства.

Помимо Darmen, МЧС использует и другие мобильные приложения, например, 2Gis, где указаны пункты размещения населения при эвакуации (за исключением Алматинской, Жамбылской, Кызылординской, Туркестанской и Улытауской областей).

Как будет проходить проверка системы оповещения в Казахстане

Во время проверки системы оповещения по всей стране на короткий промежуток времени будут включены электросирены и громкоговорители. Кроме того, спасатели перехватят теле- и радиоканалы, информация будет размещена также на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях.

Звуковой сигнал "Внимание всем!" – это предупредительный сигнал, который подается для привлечения внимания населения перед передачей всех экстренных сообщений в случае угрозы или возникновения чрезвычайной ситуации, пояснили в ведомстве.

Услышав звуковой сигнал, необходимо включить телевизоры и радиоприемники, прочесть информацию на интернет-ресурсах и в мобильных приложениях для получения инструкций по дальнейшим действиям в сложившейся ситуации.

Всемирный день гражданской обороны

Всемирный день гражданской обороны (World Civil Defence Day) отмечается ежегодно 1 марта.

Как сообщается на портале Calend.ru, в 1931 году по инициативе нескольких государств в Париже была основана Ассоциация Женевских зон. С ее помощью страны хотели создать многосторонние соглашения локальных зон безопасности. Основателем выступил французский генерал медицинской службы Жорж Сен-Поль.

Впоследствии ассоциация была преобразована в Международную организацию гражданской обороны (МОГО).

На официальном сайте МОГО сообщается, что Международная организация гражданской обороны – это межправительственная организация, целью которой является содействие развитию национальных структур, призванных защищать гражданское население, а также обеспечивать сохранность имущества и окружающей среды в случае бедствий природного или техногенного характера.

На сегодня государствами-членами МОГО являются 60 стран, 16 государств имеют статус наблюдателей. Казахстан является членом МОГО с 1996 года.

Отмечается, что устав МОГО, который одобрили 18 государств, вступил в силу 1 марта. Именно поэтому датой празднования Всемирного дня гражданской обороны выбран первый день весны.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2011254-sireny-zazvuchat-segodnya-vo-vsem-kazahstane/