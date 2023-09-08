Сирены зазвучат во всем Казахстане: в МЧС объяснили почему

По всему Казахстану 11 сентября пройдут сейсмотренировки. Жителей страны призвали сохранять спокойствие. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Telegram-канал МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, в ходе сейсмотренировок казахстанцы узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы.

"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие! Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности – укрыться в безопасных местах", – рассказали в МЧС.

В ведомстве пояснили, что сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", основной целью которого является подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.

Отмечается, что сейсмотренировки пройдут в одно время – с 10:00 до 11:00 – в сейсмоопасных регионах: в Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординсой и Туркестанской областях.

Напомним, сегодня в ДЧС города Алматы призвали жителей мегаполиса до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.

Что делать при землетрясении?

По информации на официальном сайте одного из региональных ДЧС, при землетрясении: