Сирены зазвучат во всем Казахстане: в МЧС объяснили почему
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По всему Казахстану 11 сентября пройдут сейсмотренировки. Жителей страны призвали сохранять спокойствие. Соответствующее сообщение опубликовал официальный Telegram-канал МЧС РК.
Как сообщили в ведомстве, в ходе сейсмотренировок казахстанцы узнают правила поведения при разрушительных землетрясениях и практически отработают некоторые элементы, такие как определение безопасных мест, сборы в пунктах приема пострадавшего населения и безопасные районы.
"Услышав сигнал "Внимание всем!", сохраняйте спокойствие! Жителям необходимо при возможности экстренно покинуть здание, при невозможности – укрыться в безопасных местах", – рассказали в МЧС.
В ведомстве пояснили, что сейсмотренировки проходят в рамках республиканского командно-штабного учения "Жер-2023", основной целью которого является подготовка и обучение населения, привитие общей культуры безопасности, а также повышение уровня готовности сил гражданской защиты к действиям при землетрясениях.
Отмечается, что сейсмотренировки пройдут в одно время – с 10:00 до 11:00 – в сейсмоопасных регионах: в Алматы, Шымкенте, области Абай и Жетісу, Алматинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Кызылординсой и Туркестанской областях.
Напомним, сегодня в ДЧС города Алматы призвали жителей мегаполиса до начала сейсмотренировки подготовить тревожный чемоданчик, заранее определить маршрут эвакуации в безопасное место.
Что делать при землетрясении?
По информации на официальном сайте одного из региональных ДЧС, при землетрясении:
- покиньте здание (в вашем распоряжении 15-20 секунд);
- если вы на верхних этажах встаньте в проеме входной двери или займите место в углу капитальных стен, прижав к себе детей;
- ни в коем случае не стойте у окон и не прыгайте с балконов;
- отойдите подальше от зданий, строений, столбов и заборов;
- не входите в дома: толчки могут повторится;
- не пользуйтесь лифтами;
- не зажигайте спички, свечи: не прикасайтесь к проводам;
- окажите первую помощь пострадавшим.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2035876-sireny-zazvuchat-vo-vsem-kazahstane-v-mchs-obyasnili-pochemu/