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Почти по всей Павлодарской области объявят режим ЧС из-за урагана

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Последствия урагана в Павлодарской области
Последствия урагана в Павлодарской области. Фото: instagram.com/ti.pavlo

Почти по всей Павлодарской области объявят режим ЧС природного характера из-за урагана, который обрушился на регион в выходные. Вторые сутки без света остаются 28 сел, передает "Павлодар-онлайн".

Как сообщил заместитель акима Павлодарской области Серик Батыргужинов, режим ЧС пока официально не объявлен, но соответствующие нормативно-правовые акты приняты.

Издание передает, что режим ЧС объявят почти на всей территории региона, кроме Иртышского, Железинского, Актогайского районов и района Теренколь. В данных районах ущерба нет.

По словам Серика Батыргужинова, в эпицентре непогоды оказался Баянаульский район, где метеостанции зафиксировали порывы ветра до 37 м/с. В Экибастузе и Павлодаре скорость ветра достигала 29 м/с, в Аккулы – 35, в Шарбакты – 34, в Аксу – 32.

"В Баянаульском районе ветер повалил стелу возле гостиницы. Она 50 лет простояла. Но такой сильный ветер ее повалил. Радует, что у нас ни один человек не пострадал", – рассказал чиновник.

Сильнее всего от непогоды пострадали объекты образования. По информации издания, всего по области ветром сорвало кровлю с 83 социальных объектов. Пострадали 61 объект образования, 10 объектов здравоохранения, 9 объектов культуры и 3 спортивных объекта. Их восстановят на деньги из резерва, выделенные на устранение последствий ЧС.

Среди пострадавших социальных объектов есть те, что находятся на гарантии у подрядчика.

"Мы ждать не можем – зима. Будем работать с ними в правовом поле, чтобы восстанавливали. Либо будем восстанавливать и им выставлять иски. Суммы там небольшие – 1-5 миллионов тенге. Каждый район сам занимается", – отметил первый замакима.

Кроме того, от урагана пострадали 63 многоэтажки, 16 из них – в Павлодаре, 43 – в Экибастузе, 3 – в Аксу, 1 – в Коктобе.

Сообщается, что из-за непогоды в городах и районах произошло 246 аварийных отключений электроэнергии. Специалисты до сих пор устраняют повреждения на фидерах.

"В такой шквальной ветер рисковать специалистами энергоснабжения мы не могли. Это нужно поднимать вышку, где-то фидер поврежден, изоляторы пробиты. Когда наступил световой день, скорость ветра снизилась, мы сразу все службы подключили", – добавил Батыргужинов, объясняя, почему не везде можно было сразу решить проблему с электричеством.

Чиновник также отметил, что жители, чье имущество пострадало от ураганного ветра, могут рассчитывать на возмещение. Для этого им нужно в течение 30 дней написать заявление и доказать ущерб. Будет проведена оценка, и комиссия примет решение.

Он добавил, что автовладельцы, чьи машины пострадали во время урагана, тоже могут получить возмещение – нужно подтвердить и предоставить фотофиксацию, что транспорт был припаркован на стоянке, а не в неположенном месте.

Напомним, вчера аким Павлодарской области призвал жителей региона сохранять спокойствие и не выходить из дома в связи с бушующей непогодой.

А позже в соцсетях появились кадры последствия урагана в Павлодарской области.

Между тем сегодня синоптики предупредили, что в ближайшие дни на Казахстан обрушится сильный ураган.

Также в Северо-Казахстанской области продолжают устранять последствия урагана, обрушившегося несколько дней назад. Жители более 100 сел региона третьи сутки остаются без света и связи.

В Карагандинской области тоже устраняют последствия урагана. Глава региона Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить пострадавшие объекты и объявить режим ЧС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046745-iz-za-uragana-pochti-po-vsey-pavlodarskoy-oblasti-obyavyat-rezhim-chs/

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