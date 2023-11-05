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Несколько маршрутов изменили схемы движения из-за ремонта дорог в Астане

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Автобус на дороге
Автобус. Иллюстративное фото: cts.gov.kz

В Астане из-за проведения ремонтных работ временно изменили схемы три городских автобуса, передает NUR.KZ со ссылкой на City Transportation Systems.

Как сообщили представители CTS на своей официальной странице в Instagram, в связи с ремонтными работами были внесены изменения в схему движения маршрутов №305, №35 и №43.

Жителей и гостей столицы попросили заранее планировать свой маршрут.

Ниже приведены измененные схемы движения. Отмечается, что они будут действовать до окончания ремонтных работ, однако точные сроки в сообщении не указаны.

Напомним, в начале недели сообщалось еще о четырех автобусных маршрутах в Астане, которые поменяли схемы движения. В Астане временно изменились схемы движения четырех автобусных маршрутов.

При этом на прошлой неделе в Астане немного изменили схему движения трех маршрутов из-за того, что одну из остановок в направлении проспекта Кошкарбаева перенесли на другое место.

Такое решение было принято в связи с реконструкцией перекрестка проспекта Тауелсиздик и улицы Нажимеденова, а также изменением организации дорожного движения на данном участке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2044218-neskolko-marshrutov-izmenili-shemy-dvizheniya-iz-za-remonta-dorog-v-astane/

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