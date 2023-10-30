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Ряд автобусов поменял схемы движения в Астане

Опубликовано:

Автобус едет по столице
Автобус. Иллюстративное фото: instagram.com/altay_kulginov_official

В Астане временно изменились схемы движения четырех автобусных маршрутов, в связи с чем компания City Transportation Systems обратилась к горожанам, передает NUR.KZ.

Как сообщается в официальном Instagram-аккаунте CTS, из-за ремонтных работ изменены схемы движения маршрутов №№ 26, 37, 71, 81.

"Просим горожан и гостей города заранее планировать свой маршрут", - говорится в сообщении компании.

С измененной схемой движения можете ознакомиться на картинке.

Напомним, на прошлой неделе в Астане немного изменили схему движения трех маршрутов из-за того, что одну из остановок в направлении проспекта Кошкарбаева перенесли на другое место. Такое решение было принято в связи с реконструкцией перекрестка проспекта Тауелсиздик и улицы Нажимеденова, а также изменением организации дорожного движения на данном участке.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2043086-ryad-avtobusov-pomenyal-shemy-dvizheniya-v-astane/

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