В отношении Лауры Мырзагали начали служебное расследование
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Лауру Мырзагали отстранили от должности медицинского директора Талгарской ЦРБ из-за начатого служебного расследования, передает корреспондент NUR.KZ.
"Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ. Цель отстранения - обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ.
Комиссия, созданная для проведения служебного расследования, осуществит анализ представленных фактов и обстоятельств. Управляющая компания гарантирует соблюдение принципов объективности и справедливости в ходе расследования", - говорится в сообщении на официальном аккаунте Талгарской ЦРБ в Instagram.
Там призвали сотрудников воздержаться от высказываний до завершения расследования.
Напомним, в 2022 году Совет по этике рекомендовал уволить Лауру Мырзагали, являвшуюся тогда заместителем руководителя УОЗ Алматы, "за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу".
Позже появилась информация о том, что Мырзагали собираются назначить главным врачом одной из поликлиник Алматы, но в акимате эта слухи опровергли.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046681-v-otnoshenii-laury-myrzagali-nachali-sluzhebnoe-rassledovanie/