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В отношении Лауры Мырзагали начали служебное расследование

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Лаура Мырзагали
Лаура Мырзагали. Фото: Управление общественного здоровья города Алматы

Лауру Мырзагали отстранили от должности медицинского директора Талгарской ЦРБ из-за начатого служебного расследования, передает корреспондент NUR.KZ.

"Решение принято на основе доводов и материалов, представленных на публичных страницах местных интернет-сообществ. Цель отстранения - обеспечение беспристрастности расследования незаконных действий в отношении медицинских сотрудников Талгарской ЦРБ.

Комиссия, созданная для проведения служебного расследования, осуществит анализ представленных фактов и обстоятельств. Управляющая компания гарантирует соблюдение принципов объективности и справедливости в ходе расследования", - говорится в сообщении на официальном аккаунте Талгарской ЦРБ в Instagram.

Там призвали сотрудников воздержаться от высказываний до завершения расследования.

Напомним, в 2022 году Совет по этике рекомендовал уволить Лауру Мырзагали, являвшуюся тогда заместителем руководителя УОЗ Алматы, "за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу".

Позже появилась информация о том, что Мырзагали собираются назначить главным врачом одной из поликлиник Алматы, но в акимате эта слухи опровергли.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046681-v-otnoshenii-laury-myrzagali-nachali-sluzhebnoe-rassledovanie/

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