Слухи о новом назначении Лауры Мырзагали прокомментировали в акимате Алматы

Лаура Мырзагали. Фото: Управление общественного здоровья города Алматы

В акимате Алматы прокомментировали информацию о том, что заместителя главы Управления общественного здоровья Лауру Мырзагали планируют назначить главврачом одной из поликлиник, передает корреспондент NUR.KZ.

Информация о том, что Мырзагали собираются назначить главным врачом одной из поликлиник города, появилась в Telegram-канале журналиста Михаила Козачкова Kozachkov offside.

Однако в акимате появившуюся информацию опровергли.

"Информация о назначении Лауры Мырзагали на должность главного врача одной из поликлиник Алматы не соответствует действительности", – сообщили в городском акимате.

Напомним, ранее совет по этике департамента Агентства по делам государственной службы рекомендовал уволить Лауру Мырзагали с поста замглавы УОЗ.

"Результаты служебного расследования, проведенного в отношении ответственных должностных лиц Управления общественного здоровья Алматы, показали наличие дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, и этических нарушений", – сообщили тогда в совете по этике.

Между тем руководителя УОЗ Наримана Табынбаева рекомендовано было привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1971858-sluhi-o-novom-naznachenii-laury-myrzagali-prokommentirovali-v-akimate-almaty/