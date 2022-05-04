Совет по этике рекомендовал наказать главу УОЗ Алматы, а его заместителя – уволить

Совет по этике. Фото: АГДС РК

Руководителя Управления общественного здоровья Наримана Табынбаева рекомендовали привлечь к дисциплинарной ответственности в виде выговора, а его заместителя Лауру Мырзагали – уволить. К такому решению пришел совет по этике, заседание которого прошло сегодня в Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Дисциплинарные дела в отношении должностных лиц Управления общественного здоровья Алматы были рассмотрены на очередном заседании совета по этике Департаментом Агентства по делам государственной службы.

"Результаты служебного расследования, проведенного в отношении ответственных должностных лиц Управления общественного здоровья Алматы показали наличие дисциплинарных проступков, дискредитирующих государственную службу, и этических нарушений.

Решением членов совета по этике рекомендовано привлечь руководителя УОЗ Алматы Наримана Табынбаева к дисциплинарной ответственности в виде выговора за нарушение требований норм Этического кодекса.

В отношении его заместителя Лауры Мырзагали рекомендовано применить меру взыскания в виде увольнения с занимаемой должности за дисциплинарный проступок, дискредитирующий государственную службу", – сообщили в алматинском департаменте АГДС.

Результаты проверки направлены в Антикоррупционную службу для принятия соответствующих мер в рамках их компетенции.

Ранее сообщалось, что заместителя руководителя Управления общественного здравоохранения Алматы Лауру Мырзагали временно отстранили от должности.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/1967990-sovet-po-etike-rekomendoval-nakazat-glavu-uoz-almaty-a-ego-zamestitelya-uvolit/