ЧС природного характера могут объявить в Павлодаре

В Павлодаре и близлежащих к городу населенных пунктах могут объявить ЧС природного характера местного масштаба. Проект соответствующего указала опубликован на портале "Открытые НПА".

Сегодня, 20 ноября, на сайте выложили проект приказа "Об объявлении чрезвычайной ситуации природного характера местного масштаба на территории города Павлодар и населенных пунктах города Павлодар".

Как отмечается в проекте документа, на основании протокола внеочередного заседания городской комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций Павлодара от 19 ноября 2023 года № 5 решено объявить чрезвычайную ситуацию природного характера местного масштаба на территории:

города Павлодар,

поселка Ленинский,

сел Жетекши, Мойылды, Павлодарское,

Кенжекольского сельского округа города Павлодар.

Публичное обсуждение проекта документа завершится 21 ноября.

Сегодня мы также сообщали о том, что режим ЧС объявят в Карагандинской области. Аким области Ермаганбет Булекпаев дал поручение акимам городов и районов в короткие сроки восстановить объекты, пострадавшие от стихии, объявить ЧС и сделать все в рамках закона.

Мы также рассказывали о том, что 19 ноября на ряд регионов Казахстана обрушился сильный ветер, последствия которого устраняют до сих пор.

К примеру, последствия урагана в Павлодарской области сняли на видео. 42 факта срыва крыш с зданий, отключение света в 100 населенных пунктах произошло за ночь в регионе из-за урагана.

Штормовой ветер обрушился и на Карагандинскую область. Были сорваны кровли зданий и домов, произошли частичные отключения электроэнергии и попадали деревья.

В Астане из-за сильного урагана забор упал на женщину. С ушибом грудной клетки и локтевого сустава женщина была госпитализирована в больницу.

В Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. Ветер и снег привели к обледенению линий электропередач. А на Петропавловск обрушилась почти месячная норма осадков.