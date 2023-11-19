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Срыв кровель и падение деревьев: о последствиях сильного ветра в Караганде рассказали в ДЧС

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Машины стоят на парковке
Скрин видео с паблика: karaganda_novosti

Штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область: сорваны кровли зданий и домов, произошли частичные отключения электроэнергии и попадали деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, штормовой ветер, разыгравшийся накануне в Карагандинской области, оставил после себя немало последствий.

"По состоянию на 23:30 часов 18 ноября на территории Карагандинской области в результате усиления ветра до 25 м/с произошли частичные срывы кровель с 8-ми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома.

В ряде регионов области произошли частичные отключения электроэнергии. Поступили также 50 сообщений о падении деревьев в областном центре и 20 сообщений по Темиртау, из них 4 случая падения деревьев на машины", - сообщили в Instagram ДЧС региона.

Сегодня, по данным ведомства, 19 ноября, в Карагандинской области ожидаются осадки в виде снега, туман и гололед.

этой связи Департамент по ЧС предупреждает всех жителей области строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу, не выезжать за пределы населенных пунктов. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах области, за официальными сайтами ДЧС и средствами массовой информации", - добавили в ДЧС.

Ранее мы рассказывали о том, что в Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делятся снимками последствий разбушевавшейся непогоды.

А аким Павлодарской области в связи с бушующей непогодой и вовсе призвал жителей своего региона сохранять спокойствие и не выходить на улицу.

Что делать при сильном ветре?

Находясь в доме или в квартире:

  • закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
  • безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

  • немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
  • не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
  • не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
  • держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
  • не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
  • не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046499-sryv-krovel-i-padenie-derevev-o-posledstviyah-silnogo-vetra-v-karagande-rasskazali-v-dchs/

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