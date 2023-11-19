Срыв кровель и падение деревьев: о последствиях сильного ветра в Караганде рассказали в ДЧС
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Штормовой ветер обрушился на Карагандинскую область: сорваны кровли зданий и домов, произошли частичные отключения электроэнергии и попадали деревья, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.
Как сообщили в пресс-службе ДЧС региона, штормовой ветер, разыгравшийся накануне в Карагандинской области, оставил после себя немало последствий.
"По состоянию на 23:30 часов 18 ноября на территории Карагандинской области в результате усиления ветра до 25 м/с произошли частичные срывы кровель с 8-ми административных зданий, одного многоквартирного жилого дома и одного частного жилого дома.
В ряде регионов области произошли частичные отключения электроэнергии. Поступили также 50 сообщений о падении деревьев в областном центре и 20 сообщений по Темиртау, из них 4 случая падения деревьев на машины", - сообщили в Instagram ДЧС региона.
Сегодня, по данным ведомства, 19 ноября, в Карагандинской области ожидаются осадки в виде снега, туман и гололед.
"В этой связи Департамент по ЧС предупреждает всех жителей области строго соблюдать правила безопасности при усилении ветра и без крайней необходимости не выходить на улицу, не выезжать за пределы населенных пунктов. Следить за изменениями погодных условий, ограничениями движения на дорогах области, за официальными сайтами ДЧС и средствами массовой информации", - добавили в ДЧС.
Ранее мы рассказывали о том, что в Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы делятся снимками последствий разбушевавшейся непогоды.
А аким Павлодарской области в связи с бушующей непогодой и вовсе призвал жителей своего региона сохранять спокойствие и не выходить на улицу.
Что делать при сильном ветре?
Находясь в доме или в квартире:
- закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;
- безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.
Если сильный ветер застал вас на улице:
- немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;
- не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;
- не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;
- держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;
- не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;
- не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.
Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2046499-sryv-krovel-i-padenie-derevev-o-posledstviyah-silnogo-vetra-v-karagande-rasskazali-v-dchs/