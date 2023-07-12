Масштабы обмеления Каспия показали из космоса

Каспийское море. Фото: Zahra Momeni / EyeEm / Getty Images

Каспийское море мелеет. Согласно архивным данным космической съемки, в северной части казахстанской акватории обнажилось морское дно, передает официальный сайт "НК "Қазақстан Ғарыш Сапары".

Казахстанские специалисты провели космический мониторинг состояния Каспийского моря на основе данных съемки из космоса в течение 15 лет, начиная с 2008 года.

По данным дистанционного зондирования Земли, за последние 15 лет акватория казахстанского сектора Каспийского моря значительно уменьшилась – на 7,1 %.

В "Қазақстан Ғарыш Сапары" представили динамику изменения площади водного зеркала в период с 2008 по 2023 годы в пределах границы Казахстана.

Отмечается, что обширные площади обмеления моря наблюдаются на казахстанской части вблизи Атырау (дельта реки Жайык).

В компании подчеркнули, что площадь зеркала водной поверхности казахстанского сектора Каспийского моря составила в 2008 году 113 866,67 кв. км, в 2023 году – 105 745,23 кв. км.

Каспийское море в 2008, 2013 и 2018 годах. Фото: gharysh.kz

"Анализ разновременных космических снимков за 15 лет выявил уменьшение площади водного зеркала, однако может быть снижен и уровень моря, что требует всестороннего комплексного изучения.

Падение уровня Каспийского моря может привести к ряду негативных последствий, затрагивающих как экосистемы, так и морское хозяйство.

Согласно данным ДЗЗ, наиболее уязвимой является казахстанская часть Каспийского моря вблизи города Атырау", – пояснили в"Қазақстан Ғарыш Сапары".

Каспийскоре море в 2022 и 2023 годах. Фото: gharysh.kz

Напомним, в апреле в Минэкологии объяснили, почему мелеет Каспий. В ведомстве отметили, что уровень каспийского моря подвержен многолетним колебаниям.

"За последние 120 лет он менялся от минус 25 метров по Балтийской системе до минус 29. В настоящее время уровень Каспийского моря – минус 28,6 метров по Балтийской системе. В свое время был пик и ниже. С 1978 года было повышение уровня и, начиная с 2006 года, идет обмеление", – рассказали в Минэкологии.

Также в ведомстве сообщили, что создается институт по изучению проблем Каспийского моря. Его сотрудники вместе с коллегами из других прикаспийских государств будут решать эти вопросы.

Согласно Большой советской энциклопедии, Каспийское море – это крупнейший в мире замкнутый водоем.

Нередко его называют самым большим озером Земли, но это определение не совсем точно, так как по своим размерам, характеру процессов и истории развития Каспийское море является именно морем.

Свое название водоем получил от древних племен каспиев, обитавших в восточной части Кавказа. Другие исторические названия – Гирканское, Хвалынское (Хвалисское), Хазарское – также по именам древних народов, обитавших на его берегах.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Каспийское море на северо-востоке граничит с Казахстаном, на юго-востоке – с Туркменистаном, на юге – с Ираном, на юго-западе – с Азербайджаном, а на северо-западе – с Россией. Общая площадь моря составляет примерно 386 тыс. кв. км.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028358-masshtaby-obmeleniya-kaspiya-pokazali-iz-kosmosa/