Сильный ураган обрушится на Казахстан в ближайшие дни

Синоптики рассказали, какая погода будет в Казахстане с 21 по 23 ноября. Жителям страны стоит подготовиться к сильному урагану, передает NUR.KZ со ссылкой на РГП "Казгидромет".

По словам синоптиков, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.

Пройдут осадки в виде дождя и снега. Так, дождь и снег ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22 и 23 ноября – на юге, юго-востоке.

Специалисты предупредили, что по стране ожидаются усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине – с метелью, и гололед.

К концу периода на западе республики ожидается понижение температуры воздуха до -2…-12 градусов, на востоке Казахстана – повышение температуры ночью от -8…-13 градусов до 0…+5 градусов. На остальной территории страны значительных колебаний в температурном фоне не ожидается.

Как отмечает ДЧС Алматинской области, штормовые ветры – одно из наиболее распространенных стихийных бедствий.

Следует учитывать, что при ветре 14-17 м/с могут быть опрокинуты установленные вдоль улиц рекламные щитовые установки, светодиодные панно и транспаранты на самостоятельных опорах. При штормовом ветре до 24 м/с могут быть повалены деревья, оборваны линии электропередачи. Искрение проводов может повлечь за собой возникновение пожаров.

При сильном штормовом ветре до 28,4 м/с происходят некоторые разрушения строений, в том числе могут быть сорваны кровли с домов, разбиты стекла в окнах. Завалы сломанных деревьев, строительных конструкций могут существенно перекрыть проезды и автомагистрали.

Что делать при сильном ветре

Находясь в доме или в квартире:

закройте все форточки и окна, проверьте надежность их закрытия;

безопасными местами при сильном ветре являются места, удаленные от окон.

Если сильный ветер застал вас на улице:

немедленно укройтесь в подъезде или прочном здании;

не следует прятаться около стен домов, на остановках общественного транспорта, около рекламных щитов, под деревьями, около недостроенных зданий;

не подходите к оборванным проводам, к раскачивающимся вывескам;

держитесь подальше от гнилых и старых, особенно одиночно стоящих деревьев;

не паркуйте автотранспорт под деревьями, билбордными конструкциями, электропроводами;

не пренебрегайте сообщениями о штормовом предупреждении.

Также следует воздержаться от поездок на личных автомобилях и длительного пребывания на улице.