Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Аварии произошли на электросетях в 8 районах СКО из-за снегопада

Опубликовано:

Опоры линии электропередач вдоль дороги
Опоры линии электропередач. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. Ветер и снег привели к обледенению линий электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанскую РЭК.

Как сообщает компания в своем Instagram, в связи с разбушевавшейся непогодой 18 ноября по Северо-Казахстанской области специалистами компании были зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях.

"Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), М.Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына", - говорится в сообщении СевКазЭнерго.

Здесь же отмечается, что наиболее сложное технологическое нарушение зафиксировано в районе М.Жумабаева, где электроснабжение пропало во всех населенных пунктах.

На этом участке городскими и районными ремонтными бригадами ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ «ПТЭЦ-2-Булаево-нефть».

Ранее мы сообщали о том, что в Петропавловске за один день выпала почти месячная норма осадков, на уборку улиц города вышли десятки снегоуборочных машин.

Между тем, непогода разыгралась и в других регионах страны, нанеся значительный ущерб.

К примеру, в Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы поделились снимками последствий разбушевавшейся непогоды.

Здесь же, в столице, рекламный баннер возле "MEGA SILKWAY" из-за шквального ветра сорвался и травмировал пожилую женщину.

Штормовой ветер срывал крыши, деревья и электросети в Павлодарской и Карагандинской областях.

А в Экибастузе из-за сильного урагана остановились котлы ТЭЦ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046537-avarii-proizoshli-na-elektrosetyah-v-8-rayonah-sko-iz-za-snegopada/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.