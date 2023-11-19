Аварии произошли на электросетях в 8 районах СКО из-за снегопада

В Северо-Казахстанской области в связи с сильным снегопадом произошли аварии на электросетях в восьми районах. Ветер и снег привели к обледенению линий электропередач, передает NUR.KZ со ссылкой на Северо-Казахстанскую РЭК.

Как сообщает компания в своем Instagram, в связи с разбушевавшейся непогодой 18 ноября по Северо-Казахстанской области специалистами компании были зафиксированы множественные технологические нарушения на оборудовании и сетях.

"Мокрый снег и сильный ветер привели к обледенению линий электропередачи и изломам на опорах. На данный момент аварийные бригады ведут осмотр и устранение повреждений в районах: Аккайынский (в том числе село Смирново), М.Жумабаева, Кызылжарский (в том числе аул Бесколь), Мамлютский, Жамбылский, Есильский, Тимирязевский, Шал акына", - говорится в сообщении СевКазЭнерго.

Здесь же отмечается, что наиболее сложное технологическое нарушение зафиксировано в районе М.Жумабаева, где электроснабжение пропало во всех населенных пунктах.

На этом участке городскими и районными ремонтными бригадами ведется восстановление поврежденной опоры ВЛ-110 кВ «ПТЭЦ-2-Булаево-нефть».

Ранее мы сообщали о том, что в Петропавловске за один день выпала почти месячная норма осадков, на уборку улиц города вышли десятки снегоуборочных машин.

Между тем, непогода разыгралась и в других регионах страны, нанеся значительный ущерб.

К примеру, в Астане вчера резко изменилась погода. Мощный ураган накрыл столицу. В социальных сетях очевидцы поделились снимками последствий разбушевавшейся непогоды.

Здесь же, в столице, рекламный баннер возле "MEGA SILKWAY" из-за шквального ветра сорвался и травмировал пожилую женщину.

Штормовой ветер срывал крыши, деревья и электросети в Павлодарской и Карагандинской областях.

А в Экибастузе из-за сильного урагана остановились котлы ТЭЦ.