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Две школьницы пропали без вести в Актюбинской области

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Мужчина держит в руках рацию
Рация. Иллюстративное фото: pexels.com

Две несовершеннолетние девочки пропали без вести в Актюбинской области. В их поисках задействованы полицейские, а также волонтеры, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД.

Двух без вести пропавших девочек-подростков ищут в Актюбинской области.

По информации в новостном Telegram-канале МВД, на голове Калиевой Назым Кайраткызы 2009 года рождения был платок, возможно, коричневого цвета. Также девочка была одета в коричневую куртку до колен, черные ботинки на шнурках. Волосы длинные, смуглая, рост – примерно 168-170 см, худощавого телосложения.

На Калиевой Диляре Кайраткызы 2010 года рождения была куртка бежевого цвета до колен, на ногах – черные ботинки на шнурках. В описании говорится, что девочка смуглая, рост составляет примерно 160-173 см, тоже худощавого телосложения.

Пропавшие девочки
Пропавшие девочки. Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Обе проживают в селе Бескудук Хобдинского района. Сообщается, что у девочек имеются на руках рюкзаки.

На поиски без вести пропавших несовершеннолетних задействованы личный состав ДП области и волонтеры Zello Poisk.

Граждан, владеющих какой-либо информацией, попросили позвонить по телефонам: 102 или 8 776 546 66 66.

Тем временем в Павлодарской области уже почти сутки ищут 7-летнюю девочку.

Что делать, если пропал человек?

На сайте "Электронного правительства" говорится, что при пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер "102" или лично в ближайшем отделении.

Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:

  • личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
  • сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.

Если речь идет о ребенке, то обращаться в полицию следует как можно быстрее.

В полиции обязаны незамедлительно принять и зарегистрировать заявление, независимо от продолжительности отсутствия и места предполагаемого исчезновения человека. Для подачи такого заявления не существует временных ограничений.

Ошибочно полагать, что обращаться можно лишь после 3 дней с момента исчезновения человека.

В это же время надо начать проводить собственное мини-расследование — например, обзванивать друзей, коллег, места, где любил бывать человек, проехать маршрутом, которым исчезнувший пользовался ежедневно.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046426-dve-shkolnitsy-propali-bez-vesti-v-aktyubinskoy-oblasti/

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