Мошенники от лица Минтруда обещают казахстанцам 500 тыс. тенге соцпомощи

Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Неизвестные лица, представляясь сотрудниками Минтруда и соцзащиты, звонят гражданам и обещают социальную помощь в виде денежных выплат в размере свыше 500 тыс. тенге, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Как указали в ведомстве, неизвестные лица просят у граждан снять с ареста счета и погасить задолженность. Уточняется, что во всех случаях счета находятся в аресте в связи с просрочкой погашения кредитов и неоплатой задолженности перед банками.

После того, как гражданин снимает арест со счета для получения обещаемой матпомощи, неизвестные лица сразу же ссылаются на "технические неполадки и невозможность оказания помощи".

В Минтруда предупредили, что данная информация является фейком и никаких выплат населению в размере 500 тыс. тенге они не производят. Кроме того, сотрудники ведомства не ведут обзвон граждан.

Все социальные выплаты производятся на основании обращений граждан или в проактивном формате.

"Просим граждан не обращать внимание на фейки и использовать информацию только из официальных источников. Напоминаем, распространение ложной информации карается по закону.

Если вы подверглись обману мошенников, незамедлительно обращайтесь в полицию", - посоветовали в Минтруда и соцзащиты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/1957353-moshenniki-ot-litsa-mintruda-obeschayut-kazahstantsam-500-tys-tenge-sotspomoschi/