Новый профессиональный праздник появился в Казахстане

В Казахстане утвердили новый профессиональный праздник – 1 февраля в стране будут отмечать День работников гражданской авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации, сегодня 17 ноября, в стране был утвержден перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации РК.

В ведомстве отметили, что предложение праздновать день гражданской авиации ранее выдвинул Объединенный совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

"Комитетом гражданской авиации проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива.

Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства", - считают в КГА.

Напомним, в этом году также впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.

Еще в Казахстане может появиться Национальный день печати. Отмечать его планируют 2 февраля каждого года.

Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Национальный праздник в Казахстане один - это День республики, который празднуют 25 октября.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

К государственным праздникам относятся:

Новый год - 1-2 января;

Международный женский день - 8 марта;

Наурыз мейрамы - 21-23 марта;

Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;

День защитника Отечества - 7 мая;

День Победы - 9 мая;

День Столицы - 6 июля;

День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;

День Независимости – 16 декабря.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.