Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Новый профессиональный праздник появился в Казахстане

Опубликовано:

Самолет в аэропорту
Аэропорт. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казахстане утвердили новый профессиональный праздник – 1 февраля в стране будут отмечать День работников гражданской авиации, передает NUR.KZ со ссылкой на КГА.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Комитета гражданской авиации, сегодня 17 ноября, в стране был утвержден перечень профессиональных праздников, согласно которому 1 февраля определен Днем работников гражданской авиации РК.

В ведомстве отметили, что предложение праздновать день гражданской авиации ранее выдвинул Объединенный совет ветеранов войны и труда гражданской авиации РК.

"Комитетом гражданской авиации проделаны все соответствующие работы по определению данного праздника и Министерством труда и социальной защиты населения РК поддержана данная инициатива.

Необходимо отметить, что данный профессиональный праздник придаст особую важность деятельности в сфере гражданской авиации РК и послужит стимулом для развития духа патриотизма молодых авиаторов государства", - считают в КГА.

Напомним, в этом году также впервые была утверждена дата празднования Дня учителя в Казахстане. Теперь педагоги будут отмечать свой профессиональный праздник 5 октября.

Еще в Казахстане может появиться Национальный день печати. Отмечать его планируют 2 февраля каждого года.

Отметим, согласно закону "О праздниках в Республике Казахстан", в Казахстане отмечаются национальные праздники, государственные праздники, профессиональные и иные праздники.

Национальные праздники - праздники, установленные в Республике Казахстан в ознаменование событий, имеющих особое историческое значение, оказавших существенное влияние на развитие казахстанской государственности.

Празднование национальных праздников сопровождается проведением официальных мероприятий в центральных и местных государственных органах.

Национальный праздник в Казахстане один - это День республики, который празднуют 25 октября.

Государственные праздники - праздники, посвященные событиям, имеющим общественно-политическое значение, а также традиционно отмечаемые гражданами Республики Казахстан. Празднование государственных праздников может сопровождаться проведением официальных мероприятий.

К государственным праздникам относятся:

  • Новый год - 1-2 января;
  • Международный женский день - 8 марта;
  • Наурыз мейрамы - 21-23 марта;
  • Праздник единства народа Казахстана - 1 мая;
  • День защитника Отечества - 7 мая;
  • День Победы - 9 мая;
  • День Столицы - 6 июля;
  • День Конституции Республики Казахстан - 30 августа;
  • День Независимости – 16 декабря.

Профессиональные и иные праздники - праздники, не наделенные статусом национальных и государственных праздников, отмечаемые отдельными категориями граждан.

При этом праздничными днями признаются лишь дни, в которые празднуются национальные и государственные праздники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2046369-novyy-professionalnyy-prazdnik-poyavilsya-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.