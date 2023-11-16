Дорогу затопило горячей водой: в Актау произошел порыв теплосети (видео)

В Актау произошел порыв на тепломагистрали. В Сети появилось видео с затопленной дорогой, от которой поднимаются клубы пара. Ситуацию прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы", предает Lada.kz.

Сообщается, что порыв на теплосети произошел на перекрестке между 18 и 18а микрорайонами в Актау. По словам очевидцев, кипяток уже залил всю проезжую часть.

Происходящее сняли на видео. На опубликованных кадрах видно затопленную дорогу. При этом машины проезжают сквозь пар, который поднимается от горячей воды.

Инцидент прокомментировали в ГКП "Каспий жылу, су арнасы". Специалисты подтвердили, что произошел порыв на тепловых сетях.

"Под ограничением дома 1, 2, 3, 4, 5, 7, 10 в 18А микрорайоне и 21 дом в 20А микрорайоне. Инженерные сети находятся на балансе Актауского городского отдела строительства. Акимат определит, кто будет заниматься ремонтом, скорее всего, мы подключимся. В любом случае теплотрассу отремонтируют", – говорится в сообщении.

Напомним также, что в середине октября порыв трубы произошел в центре Алматы. Тогда жители района на несколько часов остались без горячей воды и тепла.

При этом в начале прошлого месяца авария на квартальной тепловой сети произошла в Павлодаре – посреди улицы образовался фонтан, а на участке временно остановили подачу воды.

В конце сентября в Экибастузе при гидравлических испытаниях прорвало трубы – горячая вода затопила несколько дворов в частном секторе.