Высаженные год назад деревья массово гибнут в Павлодаре (видео)

В Павлодаре засохла большая часть деревьев, высаженных всего год назад. Экологи говорят, что причин гибели саженцев может быть несколько, сообщается на сайте телеканала КТК.

В прошлом году в районе ипподрома в Павлодаре было высажено почти 6 тысяч деревьев - сосен, кленов, тополей. Так власти города хотели создать зеленый пояс, который защищал бы Павлодар от вредных выбросов. Но большинство насаждений не прижилось.

Здоровых деревьев из общего количества насчитали меньше четверти. Общественники говорят, что причины могут быть разными.

"Причин может быть очень много, все зависит от корней. Хочу сказать, что мы не видели, какая корневая система здесь, может быть, она некачественная. Может быть, почва не очень удачная. Возможно, из-за очень жаркого лета в этом году, сложно было поливать. Большое количество было высажено деревьев", - пояснила заместитель председателя ОО "Эком" Марина Поух.

А в акимате города журналистам отвечать не стали.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что в области Жетiсу двое мужчин вырубили около тысячи деревьев, растущих в лесополосе, и попали под следствие - против них возбудили уголовное дело по статье 340 УК РК. Им грозит от 2 до 5 лет тюрьмы.

А в сентябре жители Астаны жаловались на вырубку деревьев на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан. В акимате столицы объяснили, для чего это было сделано.