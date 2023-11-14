Двое мужчин вырубили целый лес в области Жетiсу и попали под следствие
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Двум жителям области Жетiсу грозит уголовное наказание за незаконную порубку деревьев в придорожной лесополосе. Сейчас ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.
Как сообщается на официальном медиапортале МВД сообщает Polisia.kz, инцидент произошел в Аксуском районе. Полицейские задержали здесь грузовик, груженный свежеспиленными деревьями.
Выяснилось, что деревья были вырублены между поселками Кызылагаш и Сагабуен.
"В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе. Кубатура и причиненный ущерб пока устанавливается.
По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", – сообщили в полиции Аксуского района.
Полицейские уже установили подозреваемых. Это двое жителей Алматы и Талдыкоргана 28 и 38 лет. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".
Отметим, что в настоящее время максимальное наказание по статье 340 УК РК, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045565-dvoe-muzhchin-vyrubili-tselyy-les-v-oblasti-zhetisu-i-popali-pod-sledstvie/