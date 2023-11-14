Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Двое мужчин вырубили целый лес в области Жетiсу и попали под следствие

Опубликовано:

Лес
Лес. Иллюстративное фото: pixabay.com

Двум жителям области Жетiсу грозит уголовное наказание за незаконную порубку деревьев в придорожной лесополосе. Сейчас ведется расследование, передает NUR.KZ со ссылкой на МВД РК.

Как сообщается на официальном медиапортале МВД сообщает Polisia.kz, инцидент произошел в Аксуском районе. Полицейские задержали здесь грузовик, груженный свежеспиленными деревьями.

Выяснилось, что деревья были вырублены между поселками Кызылагаш и Сагабуен.

"В общей сложности было вырублено около тысячи деревьев в лесополосе. Кубатура и причиненный ущерб пока устанавливается.

По факту возбуждено уголовное производство, предусмотренное частью 1 статьи 340 УК РК "Незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников", – сообщили в полиции Аксуского района.

Полицейские уже установили подозреваемых. Это двое жителей Алматы и Талдыкоргана 28 и 38 лет. В отношении подозреваемых избрана мера процессуального принуждения "обязательство о явке".

Отметим, что в настоящее время максимальное наказание по статье 340 УК РК, незаконная порубка, уничтожение или повреждение деревьев и кустарников, – лишение свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией имущества.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2045565-dvoe-muzhchin-vyrubili-tselyy-les-v-oblasti-zhetisu-i-popali-pod-sledstvie/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.