На жалобы астанчан о вырубке деревьев в центре города ответили в акимате (фото)

В акимате Астаны объяснили, зачем были срублены некоторые деревья на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан. Ранее жалобы горожан на исчезновение деревьев появились в Сети, передает NUR.KZ.

Так, в Instagram-паблике "Типичная Астана" появился пост, авторы которого заявляют, что на пересечении улиц Сарайшык и Туркестан были срублены "дефицитные деревья".

Отмечается, что это сделала стройкомпания, которая возводит на этом месте новый ЖК.

Как пояснили представители Управления охраны окружающей среды и природопользования Астаны, по объекту вдоль участка улиц Сарайшык, Акмешит, Туркестан было согласовано разрешение на пересадку деревьев согласно акту обследования зеленых насаждений, в связи с обеспечением заездов в многофункциональный комплекс и приведение в эстетический вид с необходимостью улучшения качественного и видового состава зеленых насаждений.

Пересаженные деревья в Астане. Фото: акимат Астаны

"Дополнительно в рамках реконструкции дорожных сетей, планируется рассмотреть проведение работ по переносу остановочного павильона и строительства дополнительных подъездных путей для обеспечения транспортной доступности для жителей Астаны, в том числе повышения пропускной способности улично-дорожной сети, сокращения аварийности, повышения эффективности функционирования общественного транспорта", – говорится в сообщении.

Пересаженные деревья в Астане. Фото: акимат Астаны

При этом, подчеркивается, что все зеленые насаждения – 95 деревьев и 39 кустарников – сохраняя все агротехнические меры были пересажены на территории парка "Жеті Су".

"Некоторые деревья (тополя) пересадке не подлежат, так как присутствуют признаки бактериального рака водянки. Данные деревья подлежат сносу, чтобы не распространялась болезнь на другие растения", – добавили специалисты.

Отмечается, что работы по новой посадке деревьев уже начались.

Пересаженные деревья в Астане. Фото: акимат Астаны

Добавим, что вырубка деревьев разрешается только в случае невозможности сохранения зеленых насаждений на участках, отводимых под строительство или производство других работ, если существующие зеленые насаждения составляют угрозу для других сооружений, включая здания жилой застройки. Об этом сообщается на официальном сайте "Электронного правительства".

При этом, как прописано в специальных правилах, чтобы получить разрешение на вырубку деревьев, заявителю в числе прочего необходимо предоставить план компенсационной посадки.

Это план посадки деревьев, которые подверглись вырубке, включающий в себя количественную часть, породный состав, объем, календарные сроки посадки, а также графическую схему размещения посадок с привязкой к плановой основе.