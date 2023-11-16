Проработавший 50 лет казахстанец вынужден жить на пенсию в 24 тыс. тенге (видео)

Житель Алматинской области остался без заслуженной пенсии - предприятие, на котором он работал, потеряло все документы. Теперь казахстанец не может доказать свой стаж, передает телеканал "Алматы".

81-летний Василий Кулеша рассказал телеканалу, что проработал на одном из казахстанских предприятий полвека. Однако уже 20 лет получает только базовую пенсию в 24 тыс. тенге, как человек никогда и нигде не работавший. Причина в том, что архивы о его карьере вместе с трудовой книгой были утрачены на предприятии.

"Как мы дожили до такой степени? 50 лет почти проработал и даже пенсию себе не заработал. Так прожили честно, проработали и вот, так. Какая обида…

Никому не нужен стал. Благодарю детей и внучку, что заботятся помаленьку, дают жить. А так бы уже давно не было бы меня", - рассказал ветеран труда Василий Кулеш.

Сам Василий Кулеш рассказывает, что в попытке найти хоть какие-то записи о своей трудовой деятельности, он обратился в госархив, но результатов нет. По словам местных властей, проблему можно решить только через суд. Но есть условия.

"Стаж подтверждается трудовой книгой. При ее отсутствии стаж подтверждается сведениями о работе либо государственными архивами. Если в архиве отсутствуют данные либо на хранение не поступали, тогда стаж подтверждается только по решению суда", - сообщила руководитель отдела по социальному обеспечению Талгарского района Куралай Токумтаева.

Чтобы доказать, что он работал на этом предприятии, Кулешу необходимо найти как минимум двух свидетелей. Однако для 81-летнего мужчины, вышедшего на пенсию еще 20 лет назад, - это задача не из легких. Многих его коллег уже просто нет в живых.

Журналисты все же смогли отыскать одну из бывших сотрудниц предприятия. Она была шокирована историей Василия и рассказала, что он всегда был на хорошем счету в коллективе.

"В общей сложности я там проработала 7 лет. Я его знала хорошо. Ветеран труда, вы сами понимаете, хоть как-то должен что-то получать. Это же нереально, 23-24 тысячи. Как он проживет на них?!

Я многих знала, кто работал, а потом не смог получить нормальную пенсию, потому что в архиве данных не было", - отметила бывшая коллега пенсионера Валентина Сельцова.

Сейчас Василию Кулешу нужно найти еще одного коллегу, который бы подтвердил в суде его трудовой стаж. Пока же ему приходиться жить на сумму, вдвое меньше прожиточного минимума.

Напомним, согласно Социальному кодексу, казахстанцы имеют право на государственную базовую пенсионную выплату, пенсию по возрасту (солидарную) или за выслугу лет, а также выплаты за счет своих накоплений. При этом государственная часть пенсии рассчитывается с учетом трудового стажа.

В стране есть трудоспособные граждане, которые по разным причинам нигде и никогда официально не работали. Они могут рассчитывать на базовую пенсию. Ее размер может зависеть не только от того, сколько работал получатель.

Отметим, что средний размер государственной пенсии в Казахстане по состоянию на 1 июня 2023 года составил 120 743 тенге. На базовую пенсию приходится 37 862 тенге, а на солидарную – 82 881 тенге.

Однако стоит отметить тот факт, что с каждым годом солидарная часть пенсии уменьшается. Связано это с тем, все меньше граждан Казахстана имеют стаж до 1998 года. Так как эта составная часть является самой большой, в будущем необходимо ввести другую выплату, которая ее заместит.