Арестован второй участник инцидента с выбитым стеклом на автобусной остановке в Астане

Арест получил второй участник инцидента с выбитым стеклом на автобусной остановке в Астане, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу столичного суда.

По информации суда, в Instagram был опубликован инцидент, произошедший возле автобусной остановки, где неизвестный умышленно разбил стекло остановочного павильона.

Снимал все происходящее на телефон, комментируя со смехом и используя в своей речи нецензурную брань, второй участник инцидента Р. Дело в отношении него было рассмотрено за нецензурную брань в общественных местах, нарушающую общественный порядок и спокойствие физлиц.

"В суде Р. свою вину признал полностью и раскаялся в содеянном, пояснив, что он находился в состоянии алкогольного опьянения. Вина Р. доказана его пояснениями, данными в судебном заседании и в ходе досудебного производства, видеозаписью и протоколом об административном правонарушении", - сообщили в суде.

Отметим, что санкция ч.1 ст.434 КоАП предусматривает наказание в виде штрафа в размере 20 МРП либо административный арест на срок от 5 до 15 суток.

В ходе рассмотрения дела суд признал смягчающим обстоятельством за совершенное правонарушение раскаяние виновного и отягчающим – совершение правонарушения в состоянии алкогольного опьянения. В итоге Р. признан виновным и получил арест на 7 суток.

Что касается подозреваемого, разбившего стекло остановочного павильона, то, по информации городского суда, дело в его отношении еще не рассмотрено.

Ранее мы рассказывали об астанчанине, выбившем стеклянную стену автобусной остановки, и все это было снято на видео. Полицейские установили его личность и привлекли к ответственности. Позже в участке он лично принес извинения за свое поведение. По данному факту проводится досудебное расследование по статье 293 УК РК (Хулиганство).

Между тем, это не единичный случай, когда людьми намеренно портятся остановочные павильоны. К примеру, в сентябре 29-летний астанчанин разбил стекло остановочного пункта "Колос".

В октябре этого года в Актау подросток разбил стекло на остановке и снял это на видео.