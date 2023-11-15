Принадлежавший ранее осужденному олигарху Тулешову ДК передадут в собственность Шымкента

Дом культуры "Фосфорников" в Шымкенте, который принадлежал TOO "Дархан Group", передадут в коммунальную собственность. Об этом сообщил аким мегаполиса Габит Сыздыкбеков, передает NUR.KZ.

Как сообщил аким Шымкента на своей официальной странице в Instagram, 13 ноября была достигнута договоренность передачи дома культуры "Фосфорников" в городскую коммунальную собственность.

Алгоритм приема ДК разработал акимат города совместно с городской прокуратурой и департаментом государственного имущества и приватизации.

Ранее, как отметил Габит Сыздыкбеков, здание находилось в частной собственности ТОО "Дархан Group".

"В дальнейшем здание будет реконструировано в многофункциональный Дворец молодежи с благоустройством территории.

Уверен, дворец "Фосфорников" станет одним из притягательных мест города и будет служить на благо народа", – заявил аким.

При этом ранее при рассмотрении одного из исков в суде Шымкента сообщали, что более 99% ТОО "Дархан Group" принадлежала осужденному олигарху Тохтару Тулешову. Однако 3 июля 2019 года Енбекшинский райсуд в полном объеме передал его долю в доход государства.

Напомним, что в 2016 году Тохтар Тулешов был приговорен к 21 году лишения свободы в колонии строгого режима с пожизненным лишением права занимать руководящие должности в коммерческих и общественных организациях.

Его обвиняли в попытке госпереворота, пытках, убийствах – всего в 18 преступлениях.

Позже стало известно, что суд конфисковал у него лошадей, верблюдов, автомобили и дома.