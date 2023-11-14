Новым "страшным заболеванием" пугают казахстанцев в Сети

Пользователей Казнета пугают "новым страшном заболеванием" под названием турборак. Поражает оно якобы молодежь. Однако, как выяснили фактчекеры Stopfake.kz, данные о болезни - фейк.

Изначально в Telegram появилось видео, на котором доктор Уильям Макис заявляет, что обеспокоен возникновением нового заболевания у молодежи - турбораком. По его словам, болезнь уносит жизни в очень короткие сроки.

Однако эксперты провели фактчекинг и выяснили, что такой болезни как турборак не существует - нет симптомов этого заболевания, причин и следствия.

"Первые фейки о турбораке появились почти год назад. Тогда врач из Канады Чарльз Хоффе заявил, что вакцины от COVID-19 наносят вред иммунной системе, а из-за этого возникает скоротечный рак.

В пример он приводил своего 61-летнего пациента. У него через год после вакцинации был обнаружен рак легких и позвоночника. Обследовался ли ранее пациент на предмет опухолей, неизвестно", - говорится в материале.

Колледж врачей и хирургов Британской Колумбии обвинил Хоффе в распространении ложной информации. Позднее он был отстранен от работы.

Позже еще несколько медиков из разных стран заявляли о трубораке как о последствии от прививки против коронавируса. Однако их слова были опровергнуты учеными и проведенными исследованиями.

"Сегодня врачи знают, что злокачественные опухоли развиваются достаточно медленно. Например, раковые клетки в молочной железе и кишечнике могут расти 10 лет, пока их во время скрининга или приема не заметят врачи.

Чарльз Хоффе, Харви Риш и Уильям Макис ни вместе, ни по отдельности не проводили никаких исследований, которые бы подтвердили, что вакцинация провоцирует развитие злокачественных образований. Турборак – это выдумка", - заявили фактчекеры.

Отметим, что ранее пользователи Казнета пересылали друг другу сообщения о якобы смертельно опасном парацетамоле, завезенном из Израиля. Рассылка оказалась старым фейком.

До этого в Сети распространился слух, что школьников во всем мире будут вакцинировать с помощью специальных пластырей. В Минздраве Казахстана прокомментировали информацию и заявили, что у нас в стране таких пластырей нет.

Добавим, что в Уголовном кодексе РК существует статья 274, в которой определено наказание за распространение заведомо ложной информации, создающей опасность нарушения общественного порядка или причинения существенного вреда правам и законным интересам граждан или организаций либо охраняемым законом интересам общества или государства.

Такое деяние наказывается штрафом в размере до 1 тыс. МРП (3,4 млн тенге) либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до 400 часов, либо ограничением свободы на срок до 1 года, либо лишением свободы на тот же срок.