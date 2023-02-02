Аэропорт Караганды оштрафовали на 80 млн за завышение цен на топливо

Самолет в аэропорту. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Штраф в 80 млн тенге выплатит аэропорт Караганды - авиагавань необоснованно завышала цены на авиакеросин для внутренних рейсов, сообщает сайт телеканала КТК.

По словам инспекторов, в аэропорту стоимость топлива устанавливали на свое усмотрение. При этом цена для международных рейсов была занижена. Возможно, для того, чтобы увеличить частоту посадок самолетов иностранных компаний. А чтобы это компенсировать, цены на топливо для внутренних рейсов завышали.

В ходе проверки специалисты установили, воздушная гавань незаконно обогатилась на 50 миллионов тенге. По решению суда эту сумму конфисковали и наложили штраф в размере 30 миллионов.

"Ежегодно акционерное общество "Аэропорт "Сары-Арка" повышало цены на внутренние перевозки на 13%, вместе с тем снижало цены на международные перевозки. Кроме того, не были соразмерны цены самой покупки авиатоплива с самой реализацией. Отсутствовало целевое назначение самой прибыли, которую субъект получил", - сообщила руководитель департамента Агентства по защите и развитию конкуренции РК по Карагандинской области Таншолпан Жанабаева.

Источник: КТК

Напомним, ранее сообщалось, что между Карагандинской и Улытауской областями запустят авиарейсы по 10 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2007694-aeroport-karagandy-oshtrafovali-na-80-mln-za-zavyshenie-tsen-na-toplivo/