Аэропорт Атырау оштрафовали почти на два млн тенге

Аэропорт Атырау. Фото: iaa-jsc.kz

К административной ответственности за ненадлежащее качество оказываемых услуг пассажирам привлекли аэропорт Атырау, сообщается в официальном Telegram-канале КГА.

Отмечается, что Комитетом гражданской авиации продолжается работа по привлечению к административной ответственности субъектов гражданской авиации за нарушения требований действующего законодательства.

"27 декабря 2022 года была проведена внеплановая инспекционная проверка аэропорта Атырау по исполнению и устранению замечаний, выявленных по итогам инспекционной проверки в 2021 году", - говорится в сообщении ведомства.

Во время последней проверки специалисты выявили нарушения, которые влияют на качество оказываемых услуг пассажирам. Например, отсутствие пассажирского лифта, несоответствие законодательным требованиям условий для обслуживания маломобильных пассажиров.

Помимо этого, был установлен факт неисполнения плана корректирующих действий на 2021-2022 год.

По результатам проверки было выписано инспекторское предписание и составлен план действий по устранению выявленных замечаний со сроком исполнения в один месяц.

"Однако, ввиду того, что выявленные замечания не были устранены в срок, АО "АТМА – Аэропорт Атырау и Перевозки" было привлечено к выплате административного штрафа в размере 500 МРП (1 725 000 тенге) за неисполнение инспекторского предписания и несоблюдение действующего законодательства РК", - сообщили в КГА.

Согласно официальному сайту КГА, Комитет гражданской авиации является ведомством МИИР, осуществляющим регулятивные, реализационные и контрольные функции, а также участвующим в выполнении стратегических функций министерства в области гражданской авиации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/crime/2015146-aeroport-atyrau-oshtrafovali-pochti-na-dva-mln-tenge/