"Йодом пахнет": жители Экибастуза пожаловались на неприятный запах и вкус воды

Жители Экибастуза в соцсетях жалуются на неприятный запах и привкус воды из крана. Ситуацию прокомментировали в "ГКП "Горводоканал", передает NUR.KZ.

В комментариях под публикацией в Instagram-паблике Ekibasvteme экибастузцы стали массово жаловаться на качество воды в городе. По их словам, у воды неприятный вкус и запах.

"Да, воняет, ходят слухи что возможно попал фенол", "Вода ужасная как будто протухшая", "Постирала вещи, воняют ужасно лекарством, прям невозможно", "В интернете пишут, что вода с запахом йода содержит фенол, очень ядовитое вещество", "Йодом пахнет", – пишут жители Экибастуза.

На жалобы горожан ответили в "ГКП "Горводоканал".

"Распространяемая в социальных сетях информация о ненадлежащем качестве питьевой воды в Экибастузе не соответствует действительности. Мониторинг качества питьевой воды осуществляется ежечасно аккредитованной химической лабораторией предприятия.

Показатели качества питьевой воды соответствуют санитарным нормам. Одновременно разъясняем, что за распространение ложной информации статьей 274 УК РК установлена уголовная ответственность", – сообщила компания в своем официальном Instagram-аккаунте.

Напомним, еще летом жители столицы заметили, что вода в Гребном канале в городе изменила цвет, а также стала более мутной и грязной. В управлении охраны окружающей среды и природопользования сообщили, что совместно с подрядной организацией специалисты на постоянной основе проводят работы по очистке водной глади рек Акбулак, Сарыбулак и Есиль.

В сентябре снова пожаловались на грязную воду с неприятным запахом в своих домах. В "Астана Су Арнасы" ответили, что в двух районах мутность воды может быть повышена.