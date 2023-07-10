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Астанчане возмутились состоянием воды в Гребном канале: на жалобы ответил акимат

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Гребной канал в Астане
Гребной канал. Фото: instagram.com/zhaloby.astana

Жители столицы заметили, что вода в Гребном канале в городе изменила цвет, а также стала более мутной и грязной. На жалобы ответили в пресс-службе акимата Астаны, передает NUR.KZ.

Пост от недовольных жителей столицы появился в Instagram-паблике zhaloby.astana.

По словам местных жителей, вода в Гребном канале (Акбулак) стала неестественного молочного цвета, а также на ней появилась пена.

"Какой-то сброс идет или что? Канал в безобразном виде, грязь, водоросли. Куда смотрит акимат? Министерство экологии? Почему не убирают, не идет забор воды и анализ? Там же дети занимаются, путаются в водорослях, падают!" – возмутились авторы поста.

На жалобы астанчан ответили в управлении охраны окружающей среды и природопользования.

Сообщается, что совместно с подрядной организацией специалисты на постоянной основе проводят работы по очистке водной глади рек Акбулак, Сарыбулак и Есиль.

"Однако из-за низкого уровня воды, слабого течения и жарких дней идет интенсивный рост водной растительности (водоросли), так называемая благоприятная среда для роста растительности.

В настоящее время идет подготовка дноочистительных работ и последующий скос водной растительности", – подчеркнули в ведомтсве.

По данным Большого Энциклопедического словаря, гребной канал – это искусственный водоем для тренировок и соревнований по гребному спорту.

Набережная на Гребном канале в Астане
Набережная на Гребном канале в Астане. Скриншот: 2GIS

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2028082-astanchane-vozmutilis-sostoyaniem-vody-v-grebnom-kanale-na-zhaloby-otvetil-akimat/

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