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30 лет независимости Казахстана

Есть ли абьюзеры в высших эшелонах власти Казахстана, ответил Ашимбаев

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Мужчина показывает кулак перед женщиной
Кулак. Иллюстративное фото: pixabay.com

Спикер сената Маулен Ашимбаев сегодня в кулуарах палаты прокомментировал мнение о том, что закон о семейно-бытовом насилии якобы не дают ужесточить абьюзеры во власти, передает корреспондент NUR.KZ.

Журналисты поинтересовались, могли ли "завернуть" в свое время проект закона о семейно-бытовом насилии из-за того, что во власти сидят абьюзеры.

"Если у вас есть какие-то факты, что есть какие-то абьюзеры, что кто-то занимался такого рода нелицеприятными и неприятными вещами, вы должны говорить об этом открыто. Но на такой общий вопрос очень сложно отвечать. Но я могу сказать: то, что в системе госуправления есть люди, которые дома занимаются абьюзерством, а потом работают над тем, чтобы не ужесточать законодательство в этой сфере – это неправда. Такого нет", – заявил Маулен Ашимбаев.

Слово "abuse" переводится как "оскорбление", "злоупотребление", "ругань", "оскорбление". Как пишет РБК, абьюзер – это человек, использующий критику, обвинения, манипуляции, а иногда и физическую силу для того, чтобы контролировать других людей.

При этом представители СМИ уточнили, стоит ли предусмотреть ответственность для госслужащих, которые применяют насилие дома, так как они транслируют, в том числе идеологию государства.

"Будь то чиновник, бизнесмен, если происходят факты насилия в семье, то все должны быть равными перед законом", – отметил спикер сената.

Ашимбаев также добавил, что, согласно действующему законодательству, если среди чиновников такие люди выявляются, их увольняют с работы. Также есть ограничения на занятие госслужбой и ответственность в рамках УК и КоАП.

"Нужно воспитательную работу проводить. Нужно повышать общий уровень культуры. Нужно формировать культуру взаимоотношений между супругами, этому нужно учить молодых людей. Уже начинать формировать культуру взаимоотношений между полами со школы, в университете надо закреплять. В университете надо учить культуре взаимоотношения в браке. Я считаю, что в этом направлении работа, мягко говоря, хромает. Здесь системной работы нет", – добавил он.

Отметим, что вчера, 9 ноября, ряд СМИ и Telegram-каналов сообщил, что в Астане был задержан бывший министр нацэкономики Куандык Бишимбаев. По распространившейся информации, он избил свою супругу в одном из столичных ресторанов, после чего та скончалась.

В Департаменте полиции Астаны подтвердили, что 9 ноября в одном из ресторанов столицы произошла ссора между посетителями, в результате которой скончалась женщина, получившая телесные повреждения. Подозреваемого задержали, ведется расследование. Однако называть имена фигурантов дела в полиции не стали.

Напомним, в сентябре прошлого года президент Касым-Жомарт Токаев предложил ужесточить наказание за домашнее насилие.

Позже в МВД рассказывали, что с начала 2022 года в полицию поступило 100 тыс. сигналов о бытовом насилии. Однако по 60% из них полиция не смогла принять меры, так как потерпевшие отказывались от подачи заявлений.

При этом с 1 июля этого года в Казахстане домашним дебоширам ужесточили наказание. Теперь приехавший на место полицейский может составить протокол без заявления потерпевшей стороны. Кроме того, шанс на примирение в суде у правонарушителя будет один.

А перед этим, как сообщали в МВД, с 19 мая вступили в силу поправки в Уголовный кодекс, касающиеся решения проблемы семейно-бытового насилия.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2045160-est-li-abyuzery-v-vysshih-eshelonah-vlasti-kazahstana-otvetil-ashimbaev/

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